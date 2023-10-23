EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? FED faiz beklentisi nasıl? Altın, dolar, euro...

FED'in Ekim ayı faiz kararı açıklaması büyük bir ilgiyle bekleniyor. ABD Merkez Bankası, Eylül ayında politika faizini değiştirmemeye karar vermiş ve yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Bu karar, uzun bir süre boyunca görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi, 2023 Ekim ayı için faiz kararı açıklaması merak konusu. İşte detaylar...