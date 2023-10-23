EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? FED faiz beklentisi nasıl? Altın, dolar, euro...

FED'in Ekim ayı faiz kararı açıklaması büyük bir ilgiyle bekleniyor. ABD Merkez Bankası, Eylül ayında politika faizini değiştirmemeye karar vermiş ve yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Bu karar, uzun bir süre boyunca görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi, 2023 Ekim ayı için faiz kararı açıklaması merak konusu. İşte detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
FED faiz kararı için toplantılar 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Jerome Powell toplantının ardından Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak.
2023 EKİM AYI FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi.
Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.
Analistler, Fed'in veri odaklı hareket edeceğini bildirdiğini anımsatarak, açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini vurguladı.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.