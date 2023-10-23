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EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? FED faiz beklentisi nasıl? Altın, dolar, euro...

2023 Ekim ayı FED faiz kararı açıklaması, her zaman olduğu gibi dikkle beklenen bir olaydır. Gelecekteki faiz oranlarının ekonomik istikrar ve finansal piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle, bu tür kararlar önemlidir. İşte bu ayın FED faiz kararı açıklamasının tarihi ve beklentiler...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 13:37 Güncelleme 23 Ekim 2023, 14:19
EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? FED faiz beklentisi nasıl? Altın, dolar, euro...

FED'in Ekim ayı faiz kararı açıklaması büyük bir ilgiyle bekleniyor. ABD Merkez Bankası, Eylül ayında politika faizini değiştirmemeye karar vermiş ve yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Bu karar, uzun bir süre boyunca görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi, 2023 Ekim ayı için faiz kararı açıklaması merak konusu. İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

FED faiz kararı için toplantılar 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Jerome Powell toplantının ardından Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak.

2023 EKİM AYI FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, Fed'in veri odaklı hareket edeceğini bildirdiğini anımsatarak, açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2023

31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık


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