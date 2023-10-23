Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Dünya Altın Konseyi’nin 2024 tahmini duyanları afallattı

FED FAİZ İNDİRİRSE... Barselona'da gerçekleştirilen LBMA Küresel Kıymetli Madenler Konferansı'nda yapılan yuvarlak masa toplantısında analistlerden gelen açıklamalar altın piyasasının geleceğine ışık tutuyor.

Konferansta konuşan isimlerden biri, altın piyasasının önemli bir oyuncusu olan Reade oldu. Reade, Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimine başlaması durumunda altının güçlü bir performans sergileyeceğini ve doların zayıflığına bağlı olarak altının çok iyi bir yatırım aracı olacağını belirtti.

Yatırımcılar için bu açıklamalar oldukça dikkat çekici. Zira Fed'in faiz indirimi, genellikle altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir. Doların zayıflaması ise altının cazibesini artırır. Çünkü altın dolarla ters orantılı bir ilişkiye sahiptir. Bu nedenle altın yatırımcıları için gelecek oldukça parlak gözüküyor.

Reade, altın fiyatlarının şu an yüksek seviyelerde olduğunu vurgulayarak, herhangi bir yükselişin altını desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Altın ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak tercih edilen bir kıymetli metal olmuştur. Bu özelliği, altını yatırım portföylerinin önemli bir parçası haline getiriyor.