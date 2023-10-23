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Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Dünya Altın Konseyi'nin 2024 tahmini duyanları afallattı

Son iki hafta içerisinde yatırımcılar risk alımları yaparak altına olan talebi artırdılar ve bu da altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Altın 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken yıl sonu beklentileri de güçlü bir şekilde şekillenmeye başladı. Bu çerçevede 2024 yılına dair altın fiyatlarıyla ilgili öngörüler yakından takip ediliyor. Altın gelecek dönemde yatırımcılar için güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyi'nin tahminleri gelecek yıllarda altının daha da parlayabileceğine işaret ediyor.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 11:03 Güncelleme 23 Ekim 2023, 11:06
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Dünya Altın Konseyi’nin 2024 tahmini duyanları afallattı

Son haftalarda yaşanan ekonomik belirsizlikler ve riskli varlıklara olan ilginin azalması, yatırımcıları 'güvenli liman' olarak kabul edilen altına yönlendirdi. Bu durum, altın fiyatlarında gözle görülür bir yükselişi beraberinde getirdi. Bu risk alımları altın fiyatlarını son 7 ayın zirvesine taşıdı. Yılın sonuna yaklaşırken altın ile ilgili güçlü tahminler de gelmeye başladı. Bu güncel gelişmeler altında altın yatırımcıları için oldukça olumlu bir tablo çiziyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Dünya Altın Konseyi, Fed'in faiz indirimine başlamasıyla altın fiyatlarının tüm zamanların zirvesine çıkabileceği tahmininde bulundu.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) Baş Stratejisti John Reade, doların zayıflaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi olasılığının desteğiyle altın fiyatlarının 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkabileceğini söyledi.

FED FAİZ İNDİRİRSE...

Barselona'da gerçekleştirilen LBMA Küresel Kıymetli Madenler Konferansı'nda yapılan yuvarlak masa toplantısında analistlerden gelen açıklamalar altın piyasasının geleceğine ışık tutuyor.

Konferansta konuşan isimlerden biri, altın piyasasının önemli bir oyuncusu olan Reade oldu. Reade, Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimine başlaması durumunda altının güçlü bir performans sergileyeceğini ve doların zayıflığına bağlı olarak altının çok iyi bir yatırım aracı olacağını belirtti.

Yatırımcılar için bu açıklamalar oldukça dikkat çekici. Zira Fed'in faiz indirimi, genellikle altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir. Doların zayıflaması ise altının cazibesini artırır. Çünkü altın dolarla ters orantılı bir ilişkiye sahiptir. Bu nedenle altın yatırımcıları için gelecek oldukça parlak gözüküyor.

Reade, altın fiyatlarının şu an yüksek seviyelerde olduğunu vurgulayarak, herhangi bir yükselişin altını desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Altın ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak tercih edilen bir kıymetli metal olmuştur. Bu özelliği, altını yatırım portföylerinin önemli bir parçası haline getiriyor.


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