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Vatandaşın tercihi elektrikli araç oldu! Yüzde 5,9 yükselirken ikinci el piyasasında sert düşüş: Ortalama yüzde 8 düştü

Elektrikli otomobil satışlarının ocak-eylül döneminde toplam pazardan aldığı pay, yüzde 1’den 5,9’a yükseldi. İkinci el araç fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 8 geriledi. En çok fiyat düşüşü sırasıyla önce A, ardından D segmentlerinde gözlemlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Vatandaşın tercihi elektrikli araç oldu! Yüzde 5,9 yükselirken ikinci el piyasasında sert düşüş: Ortalama yüzde 8 düştü

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak kayda geçti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde yüzde 67 artışla 666 bin 890 ve hafif ticari araç satışları yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu. Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 9 ayında benzinli otomobiller 448 bin 152 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 102 bin 184 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 70 bin 72, otogazlı otomobil satışları da 7 bin 431 adet oldu. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 71,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 862,8 artış kaydetti. Ocak-Eylül 2022'de yüzde 69,9 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın 67,2'ye geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 17,2'den 15,3'e ve otogazlı otomobillerin payı 1,7'den 1,1'e indi.



FİRMALAR PAZARA GELİYOR
Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 1'den 5,9'a yükselirken hibrit otomobillerin payı 10,2'den 10,5'e çıktı. Elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 16,4'ü elektrifikasyona sahip araçlardan oluştu. Öte yandan birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında satışa sunmaya devam ediyor.



İKINCI EL OTO FIYATLARI YÜZDE 8 DÜŞTÜ
Türkiye'de son iki yıldır aralıksız yükselişini sürdüren ikinci el araç fiyatları alınan önlemlerle düşüş trendine girdi. İkinci el araç fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 8 geriledi. En çok fiyat düşüşü sırasıyla önce A, ardından D segmentlerinde gözlemlendi.

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