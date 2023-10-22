Vatandaşın tercihi elektrikli araç oldu! Yüzde 5,9 yükselirken ikinci el piyasasında sert düşüş: Ortalama yüzde 8 düştü

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak kayda geçti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde yüzde 67 artışla 666 bin 890 ve hafif ticari araç satışları yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu. Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 9 ayında benzinli otomobiller 448 bin 152 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 102 bin 184 adetle ikinci sırada yer aldı.