Türk balıkçıları kutuplara açılıyor! Krill avlanacak Türkiye’ye getirilecek, işlenerek iç piyasaya verilecek

KRİLL'İN FAYDALARI Karidese benzer bir deniz canlısı olan krillden yağ elde ediliyor. Son yıllarda tüm dünyada son derece popüler bir ürün haline gelen krill yağı omega 3 açısından çok zengin. Krill yağı kolesterolü düşürüyor, beyin yaşlanmasını geciktiriyor, yaşlanma etkilerini azaltıyor. İltihaplanma ve ödemi yok ediyor. Halsizliği önlerken, göz sağlığına da iyi geliyor. (ZÜBEYDE YALÇIN)

Türk balıkçıları kutuplara açılacak ve krill adı verilen küçük deniz canlılarını avlayabilecek. Bunların yağı alınarak Türkiye'ye getirilecek, işlenerek iç piyasaya verilecek ya da ihraç edilecek. TBMM Balıkçılık Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, okyanus balıkçılığının 5 kat daha fazla gelir sağladığının altını çizerek, "Bunu AB, Rusya, Çin , ABD yapmış. Biz de yeni yapmaya başladık" dedi. Kutuplar ile ilgili de çalışma yaptıklarına dikkat çeken Atalay, "Kutuplarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, kutuplara da göndermemiz lazım. Kutuplarda balık yok ama oralarda krill var, krilli avlayıp yağını getirirseniz ve ya küçük küçük haplarda satarsanız muazzam bir gelir elde ediyorsunuz. Bizim balıkçılığımızın önemli bir çıkış noktası da bu av gücümüzü diğer sulara aktarmak olacaktır" dedi. Atalay'ın verdiği bilgiye göre, Türk balıkçılarının başka ülkelerde de avlanması amacıyla çaba harcanıyor. Bunun için Moritanya ve Fas gibi 15 ülkeyle balıkçılık konusunda anlaşma veya mutabakat zaptı imzalanırken, aralarında Ekvator Ginesi ve Madagaskar'ın da bulunduğu 12 ülkeyle görüşmeler devam ediyor.

BORSA GERİLEDİ ALTIN REKORDA Gazze'de devam eden İsrail katliamı piyasaları etkilemeye devam ediyor. Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,43 kayıpla 7.510,68 puandan tamamladı. Endeks, hafta i çin de en düşük 7.446,97, en yüksek 8.252,32 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,74 ile Mia Teknoloji oldu. Mia Teknoloji'ji yüzde 4,29 ile Vestel Beyaz Eşya, yüzde 2,70 ile İş Yatırım Menkul Değerler izledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,55 değer kazancıyla 1.791 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,58 kazançla 12.035 liraya yükseldi.





GELECEK MARKALAŞMADA

GAaziantep Genç İş İnsanları (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep'in güçlü bir tekstil ve ihracat kenti olduğunu belirterek, "Üretim kapasitesi ve kalite anlamında hem ülkemizin hem de şehrimizin tekstilde güçlü bir rekabetçi üstünlüğü olduğunu düşünüyorum ama Asya ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeyle maliyet konusunda yarışmakta zorlanıyoruz. Bizi bu döngüden çıkartacak, tehdit olarak görülebilecek bir gelişmeyi fırsata dönüştürecek şey ise sürdürülebilirliği merkeze almak, markalaşmak, yüksek teknoloji ve dijitalleşme hamleleriyle dünyanın geleceğinde yerimizi şimdiden almaktır" dedi.

İŞ GARANTİLİ MESLEK KURSU

Ankara'da OSTİM OSB, belli aralıklarla açtığı meslek edindirme kursları sayesinde gençlere hem sıfırdan ustalık kazandırıyor hem de bir firma ile eşleştirerek iş veriyor. OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, "Burada bir iş kapısı olduğunu duyurmamız lazım. Gençlerimize 'Gelin meslek öğretelim, işinizi verelim' diyoruz" şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önderliğinde meslek edindirme kursları açan OSTİM OSB, bir kez daha ilana çıkacak. Bugüne kadar 6 kez meslek edindirme kursu açtıklarını, 7'ncisini ise kısa süre içerisinde duyurmayı planladıklarını belirten Adem Arıcı, gençler için OSB'lerde geniş bir istihdam imkanı olduğunu vurguladı.



USTALIK BELGESİ VERİLİYOR

Bilgisi olmayanların dahi eğitimlere katılıp, 6 aylık süre sonunda usta olduğunu belirten Arıcı, "Gençlerimizi, bünyemizdeki bir firma ile eşleştiriyoruzgünü de ilgili eğitim kurumumuzda eğitim alıyor. Bu süreçte asgari ücretin yarısını da Milli Eğitim Bakanlığı'mız karşılıyor. Ustalık belgesini aldıktan sonra da iş başlıyor" dedi. (Murathan YILDIRIM)

SOSYAL YARDIMLARA 497 MİLYAR TL

Emekliden çalışana, öğrenciden ev kadınına, reel sektörden çiftçiye toplumun tüm kesimlerini koruyan 2024 yılı Bütçesi'nde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılırken, dar gelirli vatandaşın sağlık primini devlet karşılayacak, işverene de prim desteği verilecek. Ödeme gücü olmayan, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 100.5 milyar, Sosy al Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için de 165.9 milyar lira olmak üzere 266 milyar lira aktarılacak.

2000 UZMAN ARANIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı 2.000 uzman yardımcısı alımı yapacak. Gelir İdaresi Başkanlığı başvuru tarihlerini ve şartları da açıkladı. Adayların 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. KPSS A Grubu P48 türünden en az 65 ve üzeri puan almış olmak şartlar arasında bulunuyor. Başvurular 21 Kasım Salı günü başlayacak, 30 Kasım Perşembe günü sona erecek.



DUBAİ'YE İMZA ATTIK

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan GITEX Global'e; Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Milli Katılım Organizasyonu çerçevesinde Türkiye'den katılan, toplam 43 yazılım ve bilişim firması damga vurdu. Türk firmalarının önemli iş birlikleri yapma fırsatı yakaladığı fuarda, 170'in üzerinde ülkeden 6 bini aşkın şirket yer aldı. GITEX Global, 170'in üzerinde ülkeden 6 binden fazla şirkete sahipliği yaptı.



FAHİŞ FİYATA GEÇİŞ YOK

Deprem bölgesinde konutların yapımı tüm hızıyla sürerken, hükûmet inşaat ham maddelerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı harekete geçti. Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bölgedeki fabrikaların ve tesislerin temsilcileriyle görüşürken, Ticaret Bakanlığı da ortaya çıkardığı maliyet analiziyle fiyat incelemelerine başladı.

DÖNÜŞÜMDE 50+1 DÖNEMİ

Kentsel Dönüşüm Yasa Teklifi Meclis'e sunuldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmasını da kapsayan teklifin yasalaşmasıyla birlikte, daha önce mal sahiplerinin üçte iki çoğunluğuyla alınan kararların yüzde 50+1 ile alınması hayata geçecek. Teklif şu değişiklikleri içeriyor:

HASARLI BİNALAR HIZLA YIKILACAK: Deprem bölgesindeki illerde hasarlı binaların hızla yıkılması için yargılama sürecindeki bazı süreler kısaltılıyor.

YÜZDE 50+1 KURALI: Riskli yapıların dönüştürülmesi sürecindeki kararlar salt çoğunluk yani yüzde 50+1 ile alınabilecek.

RİSKLİ BİNAYA ÇİLİNGİR İLE GİRİLECEK: Riskli yapıların tespiti malik ya da kiracılar tarafından engellenirse mülki idare amirinden izin alınıp çilingirle binaya girilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI:Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmasına ilişkin esaslar yasaya taşınarak güçlendiriliyor.

HAC DIŞINDA E-VİZE DÖNEMİ

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi (e-vize) verilen ülkeler grubuna Türkiye'nin de dahil edildiğini bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada,17 Ekim itibarıyla Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler grubuna Türkiye'nin de dahil edildiği, bu uygulama öncesinde Türk vatandaşlarının, Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekleri seyahatlerde "etiket vizeye" tabi olduğu hatırlatıldı. Söz konusu uygulama hac ziyaretlerini kapsamayacak.