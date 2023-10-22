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İŞKUR'dan sarı buton! Okul hastane bankada çalışmak isteyenlere duyuruldu İstanbul, İzmir 38 ilde ilan açık: Büro memuru, temizlikçi, güvenlikçi...

Okulda, hastanede, bankada çalışmak isteyenlere yeni ilanlar açıldı. İstanbul, İzmir dahil 38 ilde personel, memur alımları başladı. Büro memuru, temizlikçi, güvenlikçi, danışman ve daha bir çok kadroda alım yapılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 16:54 Güncelleme 22 Ekim 2023, 16:54
İŞKUR’dan sarı buton! Okul hastane bankada çalışmak isteyenlere duyuruldu İstanbul, İzmir 38 ilde ilan açık: Büro memuru, temizlikçi, güvenlikçi...

İŞKUR Ekim ayı bitmeden onlarca ilde yeni ilanlar açtı. Buna göre hastanelerde, okullarda ve bankalarda çalışacak personel ve memurlar alınacak. Başvuru detayları belli olurken, hangi kadrolara alım yapılacağı merak konusu oldu.

EKİM AYI İŞKUR'DAN YENİ İLANLAR 2023

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da aralarında olduğu en az 38 ilde personel ve memur alımları yapılacak.

İŞKUR OKUL MEMUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HASTANE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR HASTANE HİZMETLİSİ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BANKA PAZARLAMA YETKİLİSİ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR KAYIT

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

KAYIT KOŞULLARI

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.


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