İŞKUR’dan sarı buton! Okul hastane bankada çalışmak isteyenlere duyuruldu İstanbul, İzmir 38 ilde ilan açık: Büro memuru, temizlikçi, güvenlikçi...

İŞKUR Ekim ayı bitmeden onlarca ilde yeni ilanlar açtı. Buna göre hastanelerde, okullarda ve bankalarda çalışacak personel ve memurlar alınacak. Başvuru detayları belli olurken, hangi kadrolara alım yapılacağı merak konusu oldu.
İŞKUR Ekim ayı bitmeden onlarca ilde yeni ilanlar açtı. Buna göre hastanelerde, okullarda ve bankalarda çalışacak personel ve memurlar alınacak. Başvuru detayları belli olurken, hangi kadrolara alım yapılacağı merak konusu oldu.
EKİM AYI İŞKUR'DAN YENİ İLANLAR 2023
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da aralarında olduğu en az 38 ilde personel ve memur alımları yapılacak.
İŞKUR OKUL MEMUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BANKA PAZARLAMA YETKİLİSİ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR KAYIT
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.
İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.
KAYIT KOŞULLARI
İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.