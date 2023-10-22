Enerji Bakanlığı kış hazırlıkları tamamladı doğalgaz depoları yüzde 100 doldu!

Şu an ise BOTAŞ'ın işlettiği tesiste, sisteme dahil edilen 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Tesisteki ikinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5,4 milyar metreküpe kadar çıkacak.