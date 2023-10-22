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Enerji Bakanlığı kış hazırlıkları tamamladı doğalgaz depoları yüzde 100 doldu!

Doğalgaz depoları yüzde 100 doldu. Tuz Gölü’nde 1.2 milyar metreküp, Silivri’de 4.6 milyar metreküp doğalgaz depolandı. Tuz Gölü’nde 40 yeni mağarayla depolama kapasitesi 5.4 milyar metreküpe çıkacak.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Enerji Bakanlığı kış hazırlıkları tamamladı doğalgaz depoları yüzde 100 doldu!

Enerji Bakanlığı kış hazırlıkları kapsamında Tuz Gölü ve Silivri'de yer alan doğalgaz depolarını yüzde 100 dolu hale getirdi.

BOTAŞ'ın enerji arz güvenliğini temin ve tesis etme önceliğiyle işlettiği Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde işletmeye alınan 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Silivri depolama tesisinde kapasite 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları devam ederken, tesis tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin konutlardaki doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek.

Şu an ise BOTAŞ'ın işlettiği tesiste, sisteme dahil edilen 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Tesisteki ikinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5,4 milyar metreküpe kadar çıkacak.

Yerin 1,5 kilometre altında açılan olan tuz kuyularına tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ile toplam 52 kavernadan oluşan depolama alanı açıldı. Bu sayede Tuz Gölü'ndeki su seviyesi artıyor. habitat yeniden canlanıyor.

İki bölgedeki büyük depolarda kapasite artırma çalışmaları sürerken, tam kapasiteye ulaşıldığında evlerdeki yıllık doğalgaz tüketimi karşılanabilecek.

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