Bakan duyurdu hesaplara yattı! İlkokul öğrencilerine 7.646 TL ödeme yapılacak! SGK eğitim, öğretim yardımı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son dakika açıklamasında bulundu. Yaptığı duyuruyla, şehit ve gazi çocuklarına yönelik önemli bir eğitim ve öğretim yardımı programını hayata geçireceğini belirtti. Bu program kapsamında toplamda 200 milyon 500 bin TL tutarında yardımın yapılacağı müjdesini verdi. İşte detaylar...
Buna göre şehit ve gazi çocuklarından ilköğretim seviyesinde olanlara 7.646,94 TL, ortaöğretim seviyesinde olanlara 11.470,41 TL, yükseköğretim seviyesinde olanlara 15.293,88 TL ödeme yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu bilgileri verdi:
"İlköğretimde öğrenim görenlere 7 bin 646 lira 94 kuruş, ortaöğretimde öğrenim görenlere 11 bin 470 lira 41 kuruş, yükseköğretimde öğrenim görenlere 15 bin 293 lira 88 kuruş ödeme, 20 Ekim Cuma günü yapılacak. Evlatlarımıza, kardeşlerimize 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum."