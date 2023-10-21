Bakan duyurdu hesaplara yattı! İlkokul öğrencilerine 7.646 TL ödeme yapılacak! SGK eğitim, öğretim yardımı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son dakika açıklamasında bulundu. Yaptığı duyuruyla, şehit ve gazi çocuklarına yönelik önemli bir eğitim ve öğretim yardımı programını hayata geçireceğini belirtti. Bu program kapsamında toplamda 200 milyon 500 bin TL tutarında yardımın yapılacağı müjdesini verdi. İşte detaylar...