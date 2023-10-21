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50-60 yaşa göre SGK kısmi emeklilik listesi! 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara erken emeklilik tablosu için kapı aralandı!

Emeklilik, birçok çalışanın çalışma hayatı boyunca hedeflediği bir dönemdir ve emekli olmak, birçok kişi için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Ancak bazı nedenlerle tam emeklilik hakkını kazanamayan veya yeterli prim ödemesi yapamayan çalışanlar için bu hedef ulaşılamaz hale gelebilir. Neyse ki, Türkiye'de kısmi emeklilik sistemi, bu tür çalışanlar için önemli bir finansal destek sağlıyor. Kısmi emeklilik, çalışanların tam emeklilik yaşı gelmeden önce kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, çalışanların belirli bir yaşın üzerinde emekli maaşı almalarına olanak tanır. İşte bu sistemin detayları:

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 12:07 Güncelleme 21 Ekim 2023, 12:07
50-60 yaşa göre SGK kısmi emeklilik listesi! 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara erken emeklilik tablosu için kapı aralandı!

Türkiye'de kısmi emeklilik, tam emeklilik hakkını kazanmak için gereken şartları karşılayamayan çalışanlar için bir çözüm sunuyor. Kısmi emeklilik, çalışanlara emeklilik planlarını daha esnek bir şekilde yönetme fırsatı sunar ve emeklilik öncesi dönemi daha rahat bir şekilde geçirmelerine yardımcı olur. Peki, kısmi emeklilik sistemi nasıl çalışıyor? İşte detaylar...

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Kısmi Emeklilik Koşulları

Kısmi emeklilik için koşullar, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. İşte kısmi emeklilik koşullarının genel bir özeti:

Sigorta Başlangıç Tarihi: Sigortalı olanlar için sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak farklı koşullar uygulanır. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik hakkı kazanabilirler.

Prim Gün Sayısı: Prim gün sayısı da kısmi emeklilik için önemlidir. Sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak farklı sayılarda prim günü gerekebilir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısı daha yüksektir.

İşe Başlama Tarihi ve Statü: İşe başlama tarihi ve çalışılan statüye göre değişen yaş sınırları ve prim günü sayıları bulunur.Maluliyet ve Engellilik Durumu: Maluliyeti veya engelliliği nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler için daha kolay şartlarda kısmi emeklilik imkânı tanınabilir.

Kısmi Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kısmi emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişiler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmalıdır. Başvurular, gerekli belgelerle birlikte yapılmalıdır. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, kişi kısmi emekli olarak aylık almaya başlayabilir.

Kısmi emeklilik, çalışanlara emeklilik planlarını esnek bir şekilde yönetme fırsatı sunar ve emeklilik öncesi dönemi daha rahat bir şekilde geçirmelerine yardımcı olabilir.

Ancak başvuru yapmadan önce, kişinin sahip olduğu prim günü sayısı ve diğer koşulları dikkatlice incelemesi önemlidir.

TARIM İŞÇİLERİ EYT'DEN YARARLANACAK

Bunların dışında EYT'den yararlanacak bir kesim daha var.

Onlar da, tarım işçileri. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı kanuna tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emekli olabilecekler.

1984 tarihinde yapılan bir düzenlemeyle tarım işinde çalışanlara kendi istekleriyle sosyal sigorta kapsamına girme imkânı verilmişti.

Tarım işinde çalışanlara, 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 prim gün sayısını doldurduklarında; kademeli yaşa göre emekli olma hakkı tanındı. Yaş şartı da kadınlarda 40 ila 54, erkeklerde 44 ila 58 olarak belirlendi.

Sosyal güvenlik reformu ile 2008 yılında tarım SSK uygulaması son buldu. Ancak 2008 tarihinden önce tarım sigortası olanların geçen süre içinde herhangi bir çıkış yapmamaları halinde 3600 prim gün, 15 yıllık sigorta süresi ve kademeli yaş şartıyla emeklilik hakları devam etti.


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