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SGK yaş gün tablosu kökten değişti! 3600-5000-7200 prim hesabında kartlar yeniden dağıtıldı

2023 yılının ilk günlerinden itibaren emeklilik süreçleri hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Emeklilik tablosu çalışanların geleceğe dair planlarını daha iyi şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Bu tablo gereken prim gün sayıları, sigortalılık süreleri ve yaş şartlarıyla emeklilik yaşını belirlemede vazgeçilmez bir rehber olarak karşımıza çıkıyor. Herkes için A'dan Z'ye şekillendirilen bu tablo çalışanların emeklilik dönemlerini daha iyi planlamalarına yardımcı oluyor. 3600-5000-7200 prim hesabındaki son durum ise merak ediliyor.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 09:00 Güncelleme 20 Ekim 2023, 09:00
SGK yaş gün tablosu kökten değişti! 3600-5000-7200 prim hesabında kartlar yeniden dağıtıldı

Emeklilik tablosu emeklilik yaşını ve bekleyenlerin sürelerini belirlemekte önemli bir rol oynuyor. Bu tablo gereken prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartlarını belirleyerek emeklilik sürecini düzenliyor. Çalışanlar bu tabloyu kullanarak ne zaman emekli olabileceklerini ve aylık miktarlarını hesaplayabiliyor. Son olarak SGK yaş gün tablosu o kişiler için A'dan Z'ye şekillendi. Öte yandan bazı durumlarda çalışanlar daha erken olma hakkı kazanıyor. Erken maaş bağlanması için aranan şartlar ise kapsamlı bir şekilde yazının devamında yer alıyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK

Prim günü yeterli olmayan ancak yaşı nedeniyle primi tamamlama imkanı da kalmayan kişiler için "yaştan emeklilik" bir seçenek sunuyor. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

YAŞTAN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılık göstermektedir. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olma hakkına sahiptir. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusudur.

Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin, ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilecektir.

ÖZEL DURUMLAR VE YAŞTAN EMEKLİLİK ŞARTLARI

9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmuyor. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Dolayısıyla yaştan emeklilik şartları herkes için farklılık gösterebilmektedir.


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