Aileler başvuruyor paralar çocuklara bağlanıyor! Evladı olanlar yaşadı Aile Bakanlığı’ndan ödeme! 2-5 çocuğa 650 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ NEDİR? Yoksul ve muhtaç ailelerin ve çocuklarının korunması adına ailelere şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, SED yardımı, burs ve eğitim yardımı başta olmak üzere pek çok yardımlar sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardım projelerine eklenen Çocuk Destek Bileşeni ile yoksul ailelerin çocukları için para yardımı yapılacak.

Çocuk Destek Bileşeni yardımından muhtaçlık sınırının altında yaşayan tüm aileler yararlanabilecekler. Yardım kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında kaydı olan ve hali hazırda vakıftan gıda ve erzak yardımı, yakacak yardımı vb. yardımlar alanlara çocuklarının gıda, eğitim, sağlık vb. harcamalarında kullanmaları adına bir miktar yardım parası ödenecek. Yardım parası, ailedeki çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Yardım parası, her ay hak sahibi ebeveynin PTT hesabına yatırılacak.