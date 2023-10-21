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Aileler başvuruyor paralar çocuklara bağlanıyor! Evladı olanlar yaşadı Aile Bakanlığı'ndan ödeme! 2-5 çocuğa 650 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...

Türkiye'de, geliri düşük ailelere destek sağlamak amacıyla önemli bir sosyal yardım programı yürütülmektedir. Türkiye Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak ödemeler yapmayı hedeflemektedir. Bu programın bir parçası olarak, Çocuk Destek Bileşeni adı verilen bir yardım da sunuluyor. Türkiye Aile Destek Programı, ülkemizin farklı bölgelerinde geliri düşük olan ailelere ekonomik destek sağlamayı amaçlayan bir programdır. Bu program kapsamında ailelere her ay belirli bir ödeme yapılır. İşte Çocuk Destek Bileşeni hakkında bilgiler...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 13:06 Güncelleme 21 Ekim 2023, 13:06
Aileler başvuruyor paralar çocuklara bağlanıyor! Evladı olanlar yaşadı Aile Bakanlığı’ndan ödeme! 2-5 çocuğa 650 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve yoksul ailelere yönelik yardım faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek, Çocuk Destek Bileşeni Projesi'ni hayata geçirdi. Bu önemli projenin amacı, muhtaç ailelerin çocuklarına maddi destek sağlamak. İşte Çocuk Destek Bileşeni hakkında bilgiler...

İhtiyaç sahibi ve yoksul ailelere gıda yardımı, erzak yardımı, odun ve kömür yardımı, giysi yardımı vb. ayni ve nakdi yardımlarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; kısa bir süre önce hayata geçirdiği Çocuk Destek Bileşeni Projesi ile muhtaç ailelerin çocukları için maddi yardımda bulunacağını açıkladı.

Bu yardımdan muhtaçlık sınırının altında yaşayan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından ayni ya da nakdi yardım alan tüm aileler; faydalanabilecekler.

Yardım parasının miktarı, ailedeki çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösterecek.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ NEDİR?

Yoksul ve muhtaç ailelerin ve çocuklarının korunması adına ailelere şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, SED yardımı, burs ve eğitim yardımı başta olmak üzere pek çok yardımlar sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardım projelerine eklenen Çocuk Destek Bileşeni ile yoksul ailelerin çocukları için para yardımı yapılacak.

Çocuk Destek Bileşeni yardımından muhtaçlık sınırının altında yaşayan tüm aileler yararlanabilecekler. Yardım kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında kaydı olan ve hali hazırda vakıftan gıda ve erzak yardımı, yakacak yardımı vb. yardımlar alanlara çocuklarının gıda, eğitim, sağlık vb. harcamalarında kullanmaları adına bir miktar yardım parası ödenecek.

Yardım parası, ailedeki çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Yardım parası, her ay hak sahibi ebeveynin PTT hesabına yatırılacak.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ YARDIM PARASI NE KADAR, KAÇ TL

Çocuk Destek Bileşeni yardımına göre ihtiyaç sahibi çocuklu ailelerin hesabına 350 TL ile 650 TL arasında yardım parası yatırılacak.

1-2 çocuklu ailelere aylık 350 TL, 3 çocuklu ailelere aylık 450 TL, 4 çocuklu ailelere aylık 450 TL, 5 ve daha fazla sayıda çocuğu olan ailelere ise aylık 650 TL yardım parası ödenecek.

Çocuk destek bileşeni Aile Destek Programı kapsamında ödenmektedir.

Ödemelere bu yıl zam gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.


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