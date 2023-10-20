SGK listeyi paylaştı: Bu hastalıkları geçiren direkt emekli maaşı alacak

Sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar çeşitli nedenlerle malul duruma geldiğinde emekli olabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatı altında sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olabilme imkanı bulunan kişiler genel olarak iki ana kategoride toplanıyor. Bu kategoriler arasında malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik yer alıyor. Öte yandan iki kategori arasında da bazı önemli farklar bulunuyor. Malulen emeklilik bir kişinin iş yerindeki görevini yerine getiremeyecek kadar veya büyük zorluklarla yapacak durumda olması durumunda uygulanan bir emeklilik türü olarak biliniyor.

BU HASTALIKLARI GEÇİRENLER EMEKLİ OLABİLİYOR Malulen emeklilik bir kişinin iş yerindeki görevini yerine getiremeyecek kadar veya büyük zorluklarla yapacak durumda olması durumunda uygulanan bir emeklilik türüdür. Bu tür emeklilik kişilerin işini yapamayacak durumda olması ve başka bir iş bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri önlemeyi amaçlanıyor.