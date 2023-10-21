Hesap makinesi gibi kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye 2’si 1 arada kazanç: Maaşta yüzde 40...

Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayındaki enflasyon zammı hakkında merakla beklenen gelişmelere dair yeni bir ipucu aldılar. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, bu zammın şeklini belirlemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen emeklilerin maaşlarının artırılması çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Ocak ayındaki enflasyon zammı hakkında da bazı önemli belirtiler görünüyor. Bu çalışmaların sonucu olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranı şekilleniyor.