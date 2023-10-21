Hesap makinesi gibi kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye 2’si 1 arada kazanç: Maaşta yüzde 40...

Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirtilmişti, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olacaktı.

Bununla birlikte, artış sadece enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Emeklilerin zam oranına refah payı eklenmesi de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yönde çalışmalar yürütüyor. Eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak belirlenirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 9.73 puan refah payı eklenmiş olacak.

Kesin oran ve diğer ayrıntılar, çalışmalar tamamlandığında ve resmi olarak açıklandığında netlik kazanacak. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması da üzerinde durulan bir diğer konu. Halen 7,500 TL olan en düşük emekli aylığı ödemesinin en az 10,000 TL seviyesine çıkarılması gündemde.