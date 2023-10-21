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Hesap makinesi gibi kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye 2'si 1 arada kazanç: Maaşta yüzde 40...

Türkiye'de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSK) ile Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı ve emeklilik maaşı güncellemesi konusu, gündemin önde gelen başlıklarından biri olmuştur. Her yılın başında gerçekleşen enflasyon artışı ve emeklilik maaşı güncellemesi, emekliler için büyük bir öneme sahiptir. Bu güncelleme, emeklilerin maaşlarının, ülkenin ekonomik durumu ve enflasyon oranlarına göre yeniden hesaplanmasını sağlar. Bu sayede emeklilerin maaşları, enflasyonun etkisi altında değer kaybetmez ve ekonomik koşullara uygun bir şekilde artırılır. İşte bu konu hakkında güncel bilgiler ve beklentiler:

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 11:43 Güncelleme 21 Ekim 2023, 11:52
Hesap makinesi gibi kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye 2’si 1 arada kazanç: Maaşta yüzde 40...

Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayındaki enflasyon zammı hakkında merakla beklenen gelişmelere dair yeni bir ipucu aldılar. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, bu zammın şeklini belirlemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen emeklilerin maaşlarının artırılması çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Ocak ayındaki enflasyon zammı hakkında da bazı önemli belirtiler görünüyor. Bu çalışmaların sonucu olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranı şekilleniyor.

Emekliye %70 zamlı en düşük maaş tablosu şekillendi! 5 puan refah payı + %4 ek ödeme ilave edilecek! Ocak 2024te SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
Emekliye %70 zamlı en düşük maaş tablosu şekillendi! 5 puan refah payı + %4 ek ödeme ilave edilecek! Ocak 2024'te SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verilerine dayanacak. Şu ana kadar elde edilen verilere göre, Temmuz-Eylül döneminde enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Bu tahmin doğrultusunda, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 40.27 olması bekleniyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının da yüzde 40.27 olması öngörülüyor.

Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirtilmişti, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olacaktı.

Bununla birlikte, artış sadece enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Emeklilerin zam oranına refah payı eklenmesi de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yönde çalışmalar yürütüyor. Eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak belirlenirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 9.73 puan refah payı eklenmiş olacak.

Kesin oran ve diğer ayrıntılar, çalışmalar tamamlandığında ve resmi olarak açıklandığında netlik kazanacak. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması da üzerinde durulan bir diğer konu. Halen 7,500 TL olan en düşük emekli aylığı ödemesinin en az 10,000 TL seviyesine çıkarılması gündemde.


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