Düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı 2023 || 1.20 faizli İlk evim konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilecek? Geri ödeme tablosu

Türkiye'de konut sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaya hazırlandığı 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyasını merakla bekliyor. Özellikle ikinci ev almayı düşünenler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından getirilen sınırlamalar sonrası, yeni ev alımıyla ilgili yeni düzenlemeler bekleniyor. İşte bu beklenen gelişmelere dair detaylar...

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASI Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde: "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.