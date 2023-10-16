Düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı 2023 || 1.20 faizli İlk evim konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilecek? Geri ödeme tablosu

Türkiye'de konut sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaya hazırlandığı 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyasını merakla bekliyor. Özellikle ikinci ev almayı düşünenler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından getirilen sınırlamalar sonrası, yeni ev alımıyla ilgili yeni düzenlemeler bekleniyor. İşte bu beklenen gelişmelere dair detaylar...
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASI
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.
DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kamu yatırımcılara 'bekle' derken hiç evi olmayanlar için bir kredi kısıtlamasına gitmiyor. Üstelik Orta Vadeli Program'a göre yeni bir kampanya da bekleniyor. "Dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak" denilen programda, "Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek" ifadelerine yer verildi. Henüz yeni kampanya netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.