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Düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı 2023 || 1.20 faizli İlk evim konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilecek? Geri ödeme tablosu

Son dakika haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ikinci evini almak isteyenler için konut kredileri üzerinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bu düzenlemeler, evin yatırım aracı olarak kullanılmasını engellemeyi hedefliyor ve ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara düşük faizli kredi fırsatları sunmayı amaçlıyor. İşte beklenen gelişmeler...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 13:17 Güncelleme 16 Ekim 2023, 13:18
Düşük faizli konut kredisi başvuru ekranı 2023 || 1.20 faizli İlk evim konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilecek? Geri ödeme tablosu

Türkiye'de konut sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaya hazırlandığı 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyasını merakla bekliyor. Özellikle ikinci ev almayı düşünenler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından getirilen sınırlamalar sonrası, yeni ev alımıyla ilgili yeni düzenlemeler bekleniyor. İşte bu beklenen gelişmelere dair detaylar...

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamu yatırımcılara 'bekle' derken hiç evi olmayanlar için bir kredi kısıtlamasına gitmiyor. Üstelik Orta Vadeli Program'a göre yeni bir kampanya da bekleniyor. "Dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak" denilen programda, "Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek" ifadelerine yer verildi. Henüz yeni kampanya netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.



DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

İKİNCİ evini alacaklar için sınırlama devreye girerken şimdi gözler yeni kampanyaya çevrildi. İlk kez ev alacaklara yapılması beklenen kampanyada detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.



1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HEDEFLERİ

Kararın amaçları ve konut sektörü ile tüketicilere olası etkileri şöyle sıralanabilir:

Kredi imkânının gerçek ihtiyaç sahibine dönmesi ile ev sahipliği oranının artması hedefleniyor.

Talepteki düşüşle fiyat artışının dengelenmesi planlanıyor.

Ancak sürecin uzun sürmesi durumunda satıştaki düşüşle üretimin azalması söz konusu olabilir. Bu da arz-talep dengesizliğinin büyümesine yol açar.

Yatırım için ev alanların azalması, kiralık konut sayısının düşmesine neden olabilir.

Düzenleme en çok yazlık piyasasını etkiler. Kredi sınırlaması nedeniyle, ikinci ev konumunda olan yazlıkların satışında önemli düşüşler yaşanabilir.


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