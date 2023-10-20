Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uzun vadeli kaynak girişi hızlanacak





BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Yılmaz, şöyle devam etti: "Siyasi belirsizliklerin azaldığı, güven ve istikrarın pekiştiği, politika belirsizliklerinin de çeşitli dokümanlarla ve yenilenen, güncellenen politikalarla ortadan kaldırıldığı bir ortamda önümüzdeki dönemde çok daha fazla uzun vadeli kaynağın Türkiye'mize geleceğini ve yatırım yapacağını düşünüyoruz. Bunun işaretlerini şimdiden görüyoruz. Bu, hızlanarak devam edecektir





250 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM

Cumhurbaşlanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda önemli başarılar elde ettiğini, bu dönemde 250 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım çekmeyi başardığını belirtti. Özellikle son 4 yılda girişim sermayesi ve teknoloji yatırımlarının ciddi ölçüde yükselişte olduğunu gördüklerini ifade eden Dağlıoğlu, "Türkiye'nin, küresel doğrudan yatırımlardan aldığı pay yüzde 1 seviyesinde. Orta vadede bu oranı yüzde 1.5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. ŞİMŞEK PARİS'TE YATIRIMCILARLA BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, dün de Fransa'da yatırımcılarla buluştu. Şimşek, Paris'te, Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği'nin (MEDEF) üyeleriyle buluştu.





Şimşek, yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi. Bu kapsamda, ülkenin en büyük iş insanlarının üyesi olduğu MEDEF ile toplantı yapan Şimşek, iş insanları ve yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin sunum yaptı. Şimşek, fon tutarı 4 trilyon doları bulan Avrupa'nın önde gelen 7 fon yöneticisiyle de bir araya geldi. Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'yle de görüştü.





GÜVEN YENİDEN SAĞLANDI

BNP Paribas, Türkiye için yayınladığı strateji raporunda ekonomi politikasının normalleşmesinin, yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları arasındaki güveni yeniden sağladığını bildirdi. Sabahta yer alan habere göre; BNP Paribas raporunda, "Resmi döviz rezervleri yaz boyunca konsolide oldu, lira çok daha istikrarlı ve risk primi azaldı. Büyüme yavaşlamaya rağmen dirençli ve bütçe açığı, seçim öncesi vaatler göz önüne alındığında beklenenden çok daha düşük. Cari işlemler açığı hemen hemen istikrara kavuştu. Büyümenin yeniden dengelenmesi ve dolarsızlaşma henüz gerçekleşmedi, ancak bunların görülmesi artık daha olası" değerlendirmesini yaptı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN