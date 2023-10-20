Hepsiburada, iş ortakları, KOBİ’ler ve girişimcilerle buluştu

Hepsiburada, 101 bini aşkın iş ortağının bulunduğu 'Hepsiburada İş Ortağım' programına katılarak e-ticarette yer almak isteyen işletmelere fırsatlar sunuyor. E-ticaret sektörü için yılın en heyecan verici ayı olan 'Efsane Kasım' hazırlıklarını tamamlayan Hepsiburada, Kasım ayına girmeden önce, KOBİ'lerle "Hepsiburada İş Ortağım Buluşması"nda bir araya gelerek planlarını ve iş ortaklarına sunulan destekleri aktardı. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün'ün de yer aldığı etkinlikte Hepsiburada Liderlik Ekibi, iş ortaklarına Kasım ayını nasıl daha verimli geçirebileceklerine ve cirolarını artırabileceklerine yönelik ipuçlarını paylaştı.
'CİROLAR ZİRVE YAPIYOR'
Hepsiburada'nın, Efsane Kasım'ı bundan 7 yıl önce Türkiye'ye getiren 'ilk' e-ticaret markası olduğunu vurgulayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, şöyle konuştu: "Efsanenin ilk yılı olan 2016 ve ertesi yıllar içinde her seferinde daha da büyük rekorlar kırdık. Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde Hepsiburada'nın başarılara ve yeni rekorlara imza attığı bir ay oldu. Kasım ayı e-ticaret için sadece alışverişin uygun fiyatlarla yapıldığı bir ay değil, iş ortaklarımız da yılın en büyük cirosunu bu aydan elde ediyor.
Depolarımız ve lojistik merkezlerimize binlerce yeni personel alınıyor ve istihdama katkı sağlanıyor. İstanbul'da çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılamak için Samsun'da bir kırtasiyeden yapılan alışverişin tüm ülkeye katkısı var. Dolayısıyla Efsane Kasım'ın ülkemizin ekonomisine kaldıraç olma görevi de var. Hepsiburada İş Ortağım Buluşması'nı bu yıl da Efsane Kasım öncesinde gerçekleştirdik ve liderlik ekibimiz iş ortaklarımıza e-ticaretin en çok kazandıran ayında neler yapılması gerektiğini ve sunduğumuz pazarlama çözümleriyle cirolarını nasıl yüzde 150 artırabileceklerini aktardık. Hepsiburada olarak sahip olduğumuz pazarlama gücünü iş ortaklarımızın gücüne güç katmak için kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene de Kasım ayına Hepsiburada Ailesi olarak çok iyi hazırladık. Hep beraber yeni rekorlar kıracağımız bir yıl olmasını diliyorum."
AKBANK, HEPSİBURADA İŞ ORTAĞIM BULUŞMASI'NIN BU SENE DE DESTEKÇİSİ
Hepsiburada ile hem geçen sene hem de bu sene iş birliğine imza atan Akbank, Hepsiburada ödemelerini ilk kez Akbank üzerinden alan satıcılara aylık hak ediş tutarı üzerinden yüzde 3 oranında olmak üzere, 12 aylık sürede toplam 6 bin 900 liraya varan chip para ödülü ve KOBİ'lere 'Hoş Geldin' kampanyası kapsamında 1 yıl boyunca ücretsiz 200 EFT ve 200 havale avantajı sunuyor.
Efsane Kasım'a yönelik olarak KOBİ'lerin stok ve çeşitli ihtiyaçları için 30 gün '0' faizli ticari artı para kredisi imkânı ile de KOBİ'lerin yanında olmaya devam ediyor. Hepsiburada satıcılarına özel, ilk kez 1 Ekim'den itibaren Hepsiburada ödemelerini Akbank üzerinden alan ve artı para limiti maksimum 100 bin lira olan müşterilere, 30 güne kadar '% 0' faiz fırsatı 3 Kasım itibarıyla yapılan artı para kullanımları için (aynı ay içerisinde geçerli) sunulacak. Hepsiburada iş ortakları ayrıca, Hepsiburada ödemelerini Akbank hesaplarına alan satıcılara özel sunulan 'Hoş Geldin' avantajlarından yararlanabilecek.