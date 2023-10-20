Hepsiburada, iş ortakları, KOBİ’ler ve girişimcilerle buluştu

'CİROLAR ZİRVE YAPIYOR'

Hepsiburada'nın, Efsane Kasım'ı bundan 7 yıl önce Türkiye'ye getiren 'ilk' e-ticaret markası olduğunu vurgulayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, şöyle konuştu: "Efsanenin ilk yılı olan 2016 ve ertesi yıllar içinde her seferinde daha da büyük rekorlar kırdık. Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde Hepsiburada'nın başarılara ve yeni rekorlara imza attığı bir ay oldu. Kasım ayı e-ticaret için sadece alışverişin uygun fiyatlarla yapıldığı bir ay değil, iş ortaklarımız da yılın en büyük cirosunu bu aydan elde ediyor.



Depolarımız ve lojistik merkezlerimize binlerce yeni personel alınıyor ve istihdama katkı sağlanıyor. İstanbul'da çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılamak için Samsun'da bir kırtasiyeden yapılan alışverişin tüm ülkeye katkısı var. Dolayısıyla Efsane Kasım'ın ülkemizin ekonomisine kaldıraç olma görevi de var. Hepsiburada İş Ortağım Buluşması'nı bu yıl da Efsane Kasım öncesinde gerçekleştirdik ve liderlik ekibimiz iş ortaklarımıza e-ticaretin en çok kazandıran ayında neler yapılması gerektiğini ve sunduğumuz pazarlama çözümleriyle cirolarını nasıl yüzde 150 artırabileceklerini aktardık. Hepsiburada olarak sahip olduğumuz pazarlama gücünü iş ortaklarımızın gücüne güç katmak için kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene de Kasım ayına Hepsiburada Ailesi olarak çok iyi hazırladık. Hep beraber yeni rekorlar kıracağımız bir yıl olmasını diliyorum."