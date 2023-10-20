Bakan Şimşek: "Kuruluşların Türkiye ekonomisi ve OVP hedeflerine duyduğu güveni gösteriyor"





EK FİNANSMAN GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) Türkiye'ye art arda sağlanan finansman desteklerine ilişkin, "Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'deki projelere kaynak sağlaması, bu kuruluşların Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program hedeflerine duyduğu güveni gösteriyor" dedi.

Uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye sağlanan desteğin önemine işaret eden Şimşek, "AAYB, orta vadede Türkiye'ye sağladığı 3.3 milyar euro krediye 150 milyon euro ilave etti. Dünya Bankası ise yeşil ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında önceki gün 77.8 milyon euro ve 4.95 milyon dolar ek finansman kaynağı sağladı" diye konuştu.