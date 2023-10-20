Bakan Şimşek: "Kuruluşların Türkiye ekonomisi ve OVP hedeflerine duyduğu güveni gösteriyor"

Seçim sonrası belirsizliğin sona ermesi, para politikasındaki normalleşme ve Orta Vadeli Program ile çizilen yol haritası yabancının Türkiye algısını pozitife çevirirken, ekonomi yönetiminin yoğun görüşme trafiği dış finansman imkânlarını artırdı.
Seçim sonrası belirsizliğin sona ermesi, para politikasındaki normalleşme ve Orta Vadeli Program ile çizilen yol haritası yabancının Türkiye algısını pozitife çevirirken, ekonomi yönetiminin yoğun görüşme trafiği dış finansman imkânlarını artırdı.
EK FİNANSMAN GELDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) Türkiye'ye art arda sağlanan finansman desteklerine ilişkin, "Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'deki projelere kaynak sağlaması, bu kuruluşların Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program hedeflerine duyduğu güveni gösteriyor" dedi.
Uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye sağlanan desteğin önemine işaret eden Şimşek, "AAYB, orta vadede Türkiye'ye sağladığı 3.3 milyar euro krediye 150 milyon euro ilave etti. Dünya Bankası ise yeşil ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında önceki gün 77.8 milyon euro ve 4.95 milyon dolar ek finansman kaynağı sağladı" diye konuştu.