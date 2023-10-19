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2024 yılında EYT dışında emekli olacak şanslı grup ortaya çıktı: SGK uzmanı erken emeklilik formülü verdi!

2023 yılı, Türkiye'de emeklilikle ilgili bir dizi önemli gelişme ve kararları beraberinde getirmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikle ilgili sorulara yanıtlar sunarak vatandaşları bilgilendirmiştir. Emeklilik yaşı, prim gereksinimleri ve diğer önemli şartlar halk arasında büyük bir ilgi konusu haline gelmiştir. Özellikle erken emeklilik fırsatlarına dair bilgi edinmek isteyen birçok kişi bulunmaktadır. SGK, belirli istisnai durumları karşılayan kişilere erken emeklilik hakkı tanımaktadır.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 09:38 Güncelleme 19 Ekim 2023, 10:54
2024 yılında EYT dışında emekli olacak şanslı grup ortaya çıktı: SGK uzmanı erken emeklilik formülü verdi!

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda vatandaşlara verilen bir haktır. Emeklilik yaşı, SGK tarafından belirlenmiş olup, her yıl güncellenmektedir. 2023 yılında emeklilik yaşı konusunda bazı değişiklikler ve yeni düzenlemeler gündeme gelmiştir. SGK uzmanı erken emeklilik formülü verdi. 2024 yılında EYT dışında emekli olacak şanslı grup belli oldu. 2023 yılının ikinci yarısında emeklilikle ilgili önemli reformlar peş peşe gerçekleştirilecek. EYT konusuyla başlayan bu süreç gün sayısının düşürülmesiyle birlikte Bağ-Kur sigortalıları için de önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.

1 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: PRİM İNDİRİMİ GELİYOR

Emeklilik sistemindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri, küçük esnaf için başlatılan prim indirimi çalışmasıdır.

Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çalışmaları uzun bir süredir gündemdedir ve sona yaklaşılmaktadır.

Bu sayede yaklaşık 1 milyon esnaf, 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak ve 1.800 gün daha az prim ödeme imkanına sahip olacaklar. Bu konudaki çalışmaların tamamlanmasıyla Ekim ayında gelecek olan torba yasa, Meclis'ten geçmesi beklenmektedir.

Bu düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarına 5 yıl avantaj sağlayacak ve 1.800 gün daha az prim ödemesine olanak tanıyacaktır. Düzenlemeye öncelikle 10 ve daha az çalışanı olan küçük esnaflar dahil edilecektir.

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10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Prim gün sayısı yetersiz olsa da yaşlılık nedeniyle prim ödemesini tamamlamak istemeyen kişiler, 'yaştan emekli' olabilirler. Şartlar ilk sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterse de, 10 yıl (yani 3600 gün) ile emekli olmak mümkündür.

Yaştan emeklilik, normal emeklilikten farklı bir yaklaşıma işaret eder. Bu yöntemde daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanılır. Hatta sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bu için erken yaşta sigortalı olunması gerekir.

ÖZEL MESLEKLERDE ERKEN EMEKLİLİK

Türkiye'de bazı meslekler, belirli şartları karşılayan çalışanlarına normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı tanır. Bu özel haklar, çeşitli sektörlerde çalışanları kapsar ve emeklilik sürecini hızlandırabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

Kadınlar, doğum yapmaları durumunda, bu haklarından yararlanabilirler. Her doğum için belirli bir süre boyunca prim borçlanabilirler. Bu, kadınların emeklilikleri için daha fazla prim günü kazanmalarına yardımcı olur. Özellikle bir çocuk sahibi olan kadınlar için, doğum borçlanması büyük bir fırsat sunar. 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanımı, 6 yılın üzerinde bir avantaj sağlar.

ERKEKLERİN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Örneğin emekli olması için 5 ayı kalan bir erkek sigortalı düşünelim. Bu durumda, 5 aylık askerlik borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanabilir. Ancak, ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapmışsa, emekliliği öne çekilmez.


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