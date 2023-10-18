TOKİ Hatay konut başvurusu ne zaman, şartları neler? 500 bin sosyal konut projesi! TOKİ Hatay konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ, 5 yılda 500 bin sosyal konut yapacak. Bu noktada '' TOKİ Hatay konut başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak?'' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

TOKİ'DEN 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ 12. Kalkınma Planı kapsamında kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar ve orta gelirlilere yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2024-2028 yıllarında 500 bin konut üretilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar da yer aldı.