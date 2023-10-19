Sağlık sigortası TSS ile ivme kazandı! Peki Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan kimler faydalanabilir?

Türkiye'de özel sağlık sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) poliçelerine ilgi hızla büyümeye devam ediyor.

Sigortam.net, TSS'nin sunduğu avantajları derledi. Buna göre, yılın ilk 8 ayında prim üretimi yüzde 190.2 büyüyerek 10.6 milyar liraya ulaşan TSS, sağlık branşının lokomotifi haline geldi. TSS'nin toplam sağlık branşındaki payı yüzde 24.4'ten yüzde 27.2'ye yükselirken, hayat dışı prim üretimindeki payı da yüzde 3.4'ten yüzde 4.2'ye çıktı.

Ülkemizde özel sağlık sigortası yaptıranların sayısı 9 milyonu aşarken, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran sigortalı sayısı ise 3 milyon 614 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

TSS'yi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve SGK aktifliği bulunan 0-80 yaş arasındaki herkes satın alabiliyor. Emekli veya çalışan ayrımı olmaksızın SGK'lı ve 80 yaşın altındaki herkes bu poliçenin teminatlarından yararlanabiliyor.

Eğer ömür boyu yenileme garantisi kazanılmışsa, TSS her yaşta kullanmaya devam edilebiliyor. Fakat ömür boyu yenileme garantisi kazanılmadıysa sigorta şirketi bu belirlenen yaş sınırından sonra poliçeyi yenilememe hakkına da sahip olabiliyor.