Adınıza miras varsa hemen öğreniyorsunuz! Üzerinize dedenizden, akrabanızdan tapu kalmış olabilir!

Mirasın sizin adınıza kalmış olup olmadığını öğrenmek için atmanız gereken ilk adım, tapu sicilinde hak sahibi olup olmadığınızı kontrol etmektir. Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler, tapu işlemlerini gerçekleştirebilirler. Eğer tapu sicilinde adınıza ait bir taşınmaz bulunuyorsa, mirasın sizin adınıza kalmış olma ihtimali düşer.

Mirasın Tescili İçin Gerekli Belgeler

Tescil işlemi, mirasın tapu siciline kaydedilmesi anlamına gelir. Eğer ailenizden size miras kalan bir mülk veya taşınmaz varsa, tescil işlemi için gerekli belgeleri temin etmeniz gerekebilir. Bu belgeler, genellikle şunları içerir:

Eski tapu kaydı

Vergi kaydı

Veraset belgesi

Harici senetler

Bu belgeleri temin ederek, adınıza kalan mirasın tescili için Tapu Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Tescil işlemi tamamlandığında, mirasın size ait olduğunu resmi olarak kanıtlamış olursunuz.