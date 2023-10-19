Adınıza miras varsa hemen öğreniyorsunuz! Üzerinize dedenizden, akrabanızdan tapu kalmış olabilir!

Mirası Tescil Etmek ve Miras İşlemleri
Eğer size adınıza miras kalmış bir taşınmaz varsa, tescil işlemi bu mirası resmi olarak adınıza kaydedecektir. Tescil işlemi, taşınmazın tapu kayıtlarına eklenmesi anlamına gelir. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekebilir:
Mirasın tescil edilmesi için gerekli belgeleri hazırlayın.
Tapu Müdürlüğüne başvurun ve tescil işlemi için gerekli belgeleri sunun.
İşlem ücretlerini ödeyin.
Tescil işlemi tamamlandığında, tapu kayıtlarında adınıza mirasın kaydedildiğini göreceksiniz.
Adınıza Kalan Mirasın Paylaşımı
Mirasın paylaşımı, birden fazla mirasçı varsa devreye girer. Mirasçılar, mirasın nasıl paylaşılacağına dair anlaşmaya varmalıdır. Eğer bir anlaşma sağlanamazsa, mahkeme devreye girebilir ve mirasın nasıl paylaşılacağına karar verebilir. Paylaşım işlemi adil bir şekilde yapılmalı ve her mirasçının hakları korunmalıdır.
Mirasın Peşine Düşme Süreci
Yıllar önce dedenizden size kalmış olan bir mirasın peşine düşmek için izlemeniz gereken bazı yollar bulunmaktadır. İşte mirasın peşine düşme sürecinde atmanız gereken adımlar:
a. Tapu Sicili Kontrolü
Mirasın tapu sicili kayıtlarına sahip bir taşınmaz mı yoksa taşınır bir mülk mü olduğunu kontrol edin. Eğer bir taşınmaz mirasınız varsa, bu mülkün tapu kayıtlarında yer almalıdır.
b. Veraset İlanı
Eğer bir aile büyüğünüzden miras kaldığını düşünüyorsanız, mirasın tespiti için bir veraset ilanı düzenleyin. Bu ilan, mirasın yasal olarak tespit edilmesine yardımcı olabilir.
c. Hukuk Danışmanı İle İletişim
Mirasın tespiti ve paylaşımı karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle, bir hukuk danışmanıyla iletişime geçmek miras sürecinizi yönlendirmenize yardımcı olabilir. Hukuk danışmanı, mirasın yasal yollarla paylaşılmasına yardımcı olabilir.
d. Tapu Kaydı Güncellemeleri
Mirasın tescili için tapu kayıtlarını güncellemek gerekebilir. Tapu kayıtlarının güncellenmesi, mirasın resmi olarak adınıza kaydedilmesini sağlar.
e. Hukuki Süreçler
Mirasın tespiti ve paylaşımı sürecinde hukuki süreçler devreye girebilir. Mahkeme kararı gerekebilir ve mirasın paylaşımı hukuki olarak düzenlenmelidir.
Mirasın Tapu Kayıtlarında Olup Olmadığını Kontrol Etme
Mirasın tapu kayıtlarında olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Eğer miras size adınıza kayıtlı bir taşınmazsa, bu mülk tapu siciline kaydedilmemiş demektir. Bu durumda, mirasın tescil edilmesi gerekebilir. Tapu kayıtlarının kontrol edilmesi, mirasın mevcut olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır.
Kadastro Çalışmaları
Kadastro çalışmaları, taşınmazların sınırlarının ve mülkiyetinin belirlenmesini içerir. Bu çalışmalar sırasında, ilgili kişilerin ellerindeki tüm bilgi ve belgeleri (eski tapu kaydı, vergi kaydı, veraset belgesi, harici senetler vb.) kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenliğine teslim etmeleri gerekebilir. Bu belgeler, mirasın tescili ve mülkiyetin doğrulanması için önemlidir.
Kadastro Çalışmalarını Takip Etme
Kadastro çalışmaları sırasında, taşınmazların ölçümü ve tespiti yapılır. Mirasın taşınmaz mülklerle ilgili olduğu durumlarda, bu çalışmaların yakından takip edilmesi önemlidir. Varsa itirazlar, kadastro çalışmaları sırasında yapılmalıdır.