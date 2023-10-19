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EYT'siz erken emeklilikte yeni yaş ölçütü açıklandı! 2000 sonrası 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c)'liye 50-55 yaşında fırsat kapısı çalacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'de emeklilikle ilgili merak edilen birçok soruyu yanıtlamak ve vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla faaliyet gösteren önemli bir kamu kurumudur. Emeklilik, her bireyin hayatının önemli bir dönemi olduğundan, bu süreçle ilgili bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Bu yazıda, SGK'nın emeklilik süreçleri ve erken emeklilik fırsatları hakkında detaylı bilgi sunacağız.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 06:57 Güncelleme 19 Ekim 2023, 07:03
EYT’siz erken emeklilikte yeni yaş ölçütü açıklandı! 2000 sonrası 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c’liye 50-55 yaşında fırsat kapısı çalacak

Emeklilik yaşı, prim gereklilikleri ve diğer aranan şartlar, vatandaşlar için oldukça önemlidir ve bu konulardaki son açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Ayrıca, bazı vatandaşlar için erken emeklilik fırsatları mevcuttur, ancak bu istisnai durumları karşılayan kişilerin unutmaması gereken önemli bir nokta, erken emeklilik başvurularının zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerektiğidir.

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1 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: PRİM İNDİRİMİ GELİYOR

Emeklilik sistemindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri, küçük esnaf için başlatılan prim indirimi çalışmasıdır. Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çalışmaları uzun bir süredir gündemdedir ve sona yaklaşılmaktadır.

Bu sayede yaklaşık 1 milyon esnaf, 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak ve 1.800 gün daha az prim ödeme imkanına sahip olacaklar. Bu konudaki çalışmaların tamamlanmasıyla Ekim ayında gelecek olan torba yasa, Meclis'ten geçmesi beklenmektedir.

Bu düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarına 5 yıl avantaj sağlayacak ve 1.800 gün daha az prim ödemesine olanak tanıyacaktır. Düzenlemeye öncelikle 10 ve daha az çalışanı olan küçük esnaflar dahil edilecektir.

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Prim gün sayısı yetersiz olsa da yaşlılık nedeniyle prim ödemesini tamamlamak istemeyen kişiler, 'yaştan emekli' olabilirler. Şartlar ilk sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterse de, 10 yıl (yani 3600 gün) ile emekli olmak mümkündür.

Yaştan emeklilik, normal emeklilikten farklı bir yaklaşıma işaret eder. Bu yöntemde daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanılır. Hatta sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bu için erken yaşta sigortalı olunması gerekir.

ÖZEL MESLEKLERDE ERKEN EMEKLİLİK

Türkiye'de bazı meslekler, belirli şartları karşılayan çalışanlarına normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı tanır. Bu özel haklar, çeşitli sektörlerde çalışanları kapsar ve emeklilik sürecini hızlandırabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

Kadınlar, doğum yapmaları durumunda, bu haklarından yararlanabilirler. Her doğum için belirli bir süre boyunca prim borçlanabilirler. Bu, kadınların emeklilikleri için daha fazla prim günü kazanmalarına yardımcı olur. Özellikle bir çocuk sahibi olan kadınlar için, doğum borçlanması büyük bir fırsat sunar. 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanımı, 6 yılın üzerinde bir avantaj sağlar.

ERKEKLERİN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Örneğin emekli olması için 5 ayı kalan bir erkek sigortalı düşünelim. Bu durumda, 5 aylık askerlik borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanabilir. Ancak, ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapmışsa, emekliliği öne çekilmez.


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