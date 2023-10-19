EYT'siz erken emeklilikte yeni yaş ölçütü açıklandı! 2000 sonrası 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c)'liye 50-55 yaşında fırsat kapısı çalacak

Emekliye 5 puan Refah Payı ile zam tablosu çıktı! SSK, Esnaf, Bağkur en düşük emekli maaşı 13.961 TL seviyesine çıkacak! 7.500, 8.000, 10.000 TL alanlar...

Emeklilik yaşı, prim gereklilikleri ve diğer aranan şartlar, vatandaşlar için oldukça önemlidir ve bu konulardaki son açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Ayrıca, bazı vatandaşlar için erken emeklilik fırsatları mevcuttur, ancak bu istisnai durumları karşılayan kişilerin unutmaması gereken önemli bir nokta, erken emeklilik başvurularının zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerektiğidir.

1 MİLYON KİŞİYE MÜJDE: PRİM İNDİRİMİ GELİYOR

Emeklilik sistemindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri, küçük esnaf için başlatılan prim indirimi çalışmasıdır. Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çalışmaları uzun bir süredir gündemdedir ve sona yaklaşılmaktadır.

Bu sayede yaklaşık 1 milyon esnaf, 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak ve 1.800 gün daha az prim ödeme imkanına sahip olacaklar. Bu konudaki çalışmaların tamamlanmasıyla Ekim ayında gelecek olan torba yasa, Meclis'ten geçmesi beklenmektedir.