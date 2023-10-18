BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 303,05 puan ve yüzde 3,56 düşüşle 8.202,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.