Sigorta başlangıcını 6 yıl geriye çekecek! Tabloya bak emeklilik hesabını yap! 1799 günden fazla primi olan yaşadı

Emeklilik için ilk şart, kişinin belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış olmasıdır. Bu, kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu 'na (SGK) bağlı bir işyerinde çalışarak prim ödemesi anlamına gelir. Prim ödemeleri, kişinin emekli maaşı alma hakkını kazanabilmesi için temel bir kriterdir. Çalışma süresi boyunca düzenli olarak prim ödemek, emeklilik hedefini gerçekleştirmek için önemlidir.

6 YIL AVANTAJI

Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor.

Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.