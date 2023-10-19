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Sigorta başlangıcını 6 yıl geriye çekecek! Tabloya bak emeklilik hesabını yap! 1799 günden fazla primi olan yaşadı

Emeklilik, birçok vatandaşın hayatının belirli bir döneminde düşündüğü ve hazırlandığı önemli bir süreçtir. Emeklilik, yaşamın sonraki aşamalarında maddi güvence sağlamak amacıyla çalışanların uzun vadeli bir hedefidir. Bu hedefe ulaşabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Peki, 6 yıl erken emekli olmak için gerekli şartlar neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 08:42 Güncelleme 19 Ekim 2023, 08:42
Sigorta başlangıcını 6 yıl geriye çekecek! Tabloya bak emeklilik hesabını yap! 1799 günden fazla primi olan yaşadı

Emeklilik için ilk şart, kişinin belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış olmasıdır. Bu, kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı bir işyerinde çalışarak prim ödemesi anlamına gelir. Prim ödemeleri, kişinin emekli maaşı alma hakkını kazanabilmesi için temel bir kriterdir. Çalışma süresi boyunca düzenli olarak prim ödemek, emeklilik hedefini gerçekleştirmek için önemlidir.

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6 YIL AVANTAJI

Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor.

Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

BU DETAY EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİYOR

Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.

Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.


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