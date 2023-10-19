Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti! Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili detaylar ortaya çıktı: Faizsiz 150 bin liralık kredi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak. Kademeli olarak depremin etkilediği diğer iller ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Yaş sınırıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Üzerinde durulan yaş sınırı 26 ila 28 arası. (Zübeyde YALÇIN)

METREKARE BEYANINA DIKKAT! Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ebru Gençosmanoğlu, zorunlu deprem sigortasında evin metrekaresinin tazminat tutarını belirlediğini, primin de buna göre ödendiğini belirterek, şöyle konuştu: "İnsanlar sigorta primini düşük ödeyebilmek için evlerinin metrekarelerini yanlış beyan etmişler. Bu da onların alacakları tazminatta hak kaybına uğramalarına neden oluyor."

KADIN GİRİŞİMCİLER YARIŞIYOR

Kadın girişimcilere özel sunduğu finansal ürünlerle girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam eden Halkbank, 'Üreten Kadınlar Yarışması'nın bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Başvuruları 17 Ekim'de başlayan yarışmanın ödül töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilecek.

5 KATEGORİDE ÖDÜL

Türkiye Yüzyılı'nda ekonomiye katma değer sağlayan kadın girişimcilerin değerlendirileceği yarışmada, 'Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Kadın Kooperatifi, Sıfır Atık ve Yükselen Yıldız' kategorilerinde nakdi ödüller verilecek. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için kadının ekonomik yaşamın her düzeyine tam ve eşit katılımını sağlamak için çalıştıklarına işaret eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şöyle konuştu: "Kadın girişimcilerimizin başarılarına katkı sunmaktan memnunuz. Yenilikçi fikirlerini teknolojyle buluşturan, yöresine katma değer sağlayan, kadınlara ilham kaynağı olan, sağladığı kadın istihdamı ile ön plana çıkan, sıfır atık ve sürdürülebilirlik projeleri ile farkındalık oluşturan kadın girişimcilerimizin daima yanındayız."

SON BAŞVURU TARİHİ 15 ARALIK

Yarışmaya başvurular, 15 Aralık'a kadar bankanın resmi web sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulup kaydedilmesi ile gerçekleştirilebilecek. Ülkemiz için üretim ve istihdam sağlayan, hisseleri toplamının en az yüzde 50'si kadın girişimcilere ait olan tüm işletmeler ile Tarım ve Orman Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya ortaklarının yüzde 50'sinin kadın olduğu kooperatiflere açık olan yarışmaya her firma/kooperatif yalnızca bir başvuruda bulunabilecek. Kadın üreticileri desteklemek üzere nakdi ödüllerin yanı sıra; Bankacılık Hizmet Paketi de takdim edilecek.

GENÇ ÜRETİCİLER DESTEKLENECEK

Gençlerin dinamizmini tarımla buluşturmayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, "Genç Tarım Orman Elçileri"yle düzenlediği söyleşilerle gençleri kırsalda üretmeye yönlendiriyor. Üniversite öğrencilerine tarımı ve sağlanan destekleri anlatarak üretime yönlendiren Bakanlık, kırsalda üretime katılan gençlere hibe verdiği Uzman Eller desteğini artırdı. Bakanlık, genç üreticiyi kırsalda üretmeye teşvik etmek için kuracağı Tarım Girişimcilik Bölgeleri'nde arazi tahsis edecek. Ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, girişimcilere bedelsiz arazi tahsisi imkânının sağlanacağı projenin finansmanı Aile ve Gençlik Bankası'ndan gelecek. İlk 2 yıl ödemesiz ve 5 yıl vadeli faizsiz kredi desteği sağlanacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)

İŞ DÜNYASINDAN TEPKİ YAĞDI

NAİL OLPAK/ DEİK BAŞKANI: Çatışmaların başından bu yana sivillerin acımasızca hedef alınmasının, insanlık ve hukuk katliamının, vahşetin hesabını, tüm insanlık olarak yıllarca ödeyeceğiz.



MAHMUT ASMALI/MÜSİAD BAŞKANI: İsrail'in insanlık dışı saldırılarının artık sonu gelmeli. Bu zulme sessiz kalan ve bu insanlık dışı muamelelere seyirci kalan herkes bu barbarlığa ortak olacaktır.



RİFAT HİSARCIKLIOĞLU/TOBB BAŞKANI: İsrail'in saldırılarına karşı, Gazze'de insanlık son nefesini vermeden, bu vahşeti durdurmak için herkes ortak tavır almalı.

ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO BAŞKANI: İsrail'in, içerisinde masumların, çocukların, kadınların, hastaların bulunduğu hastaneyi bombalaması insanlık tarihine kara leke olarak geçti.

ORHAN AYDIN/ASKON BAŞKANI: Sivilleri direkt hedef alan, hastaneleri, okulları vurarak masumlara yaşam hakkı tanımayan bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi elzemdir.

ERDAL BAHÇIVAN/İSO BAŞKANI: İnsanlığın, uygarlığın dibe vurduğu noktadayız. İsrail'in hastaneyi vurması katliamdır, savaş suçudur.