Turkuvaz Medya Grubu’nun konuğu olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklamalar: İndirim çağrımızla fahiş fiyata dalgakıran kurduk

Konfeksiyon, beyaz eşya ve hizmetler sektörünün de bu halkaya katılması lazım. Bu, bir dalgakıran. Bu dalgakıran ile yukarı yönlü enflasyonist beklentiyi kırmış oluyoruz" dedi. Turkuvaz Medya Grubu 'nun konuğu olan Bakan Bolat, şunları söyledi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , tüm ülkeye dalga dalga yayılan indirim çağrısının bir dalgakırana dönüştüğünü belirterek, "İndirim çağrımıza mobilyacılar, yerel ve zincir marketler katılım gösterdi.

- OTODA DÜŞÜŞ DEVAM EDER: Otomotiv piyasasındaki düşüş temposu Kasım'da da devam eder. Ancak bazı otomotiv firmaları 'daha sonra artar, şimdiden almanızı tavsiye ederiz' diye müşterileri enflasyonla korkutmaya çalışıyor. Ama gelinen sonuç işin normalleşmeye başladığını gösteriyor. Fiyatlarda köpüğün ortadan kalktığını görüyoruz.

- FİYATLARIN ŞİŞMEMESİ EN BÜYÜK AMACIMIZ: Tarım Bakanımızla da koordineli çalışıyoruz. Fiyatların şişmemesi en büyük amacımız. Enflasyonda normalleşme süreci tamamlanana kadar aktif mücadele de devam edecek.

- YENİ DENETİM KADROSU: Bin 500 kişilik yeni denetim kadrosu alacağız. Vatandaşımızda denetim yapılmıyor algısı bitti.

- BETON SORUŞTURMASI: Deprem bölgesinde bazı yerlerde hazır beton ve çimentoda bölge paylaşımları yaptıklarını tespit ettik. Bölgede hazır betonda 4 ilde fiyat artışı Ocak'tan bu yana yüzde 170. Bu insafsızlık. Soruşturma sonucu gereken yapılacak.

- BOŞ EVİ OLANA FAZLA VERGİ: Gayrimenkulde fiyatlar düşüyor, bu yeni kiralamalara da otomatik olarak sirayet edecek. Adalet, Hazine ve Çevre bakanlıkları koordineli bir çalışma yürütüyor, biz de destek veriyoruz. Mesela birçok boş evi, dairesi olanlar var, senede bir ay kullanıyor, bunlara yönelik bir çaba olacak. Henüz çalışılıyor ama mesela boş evin vergisi daha yüksek olarak uygulanabilir.

Barış ŞİMŞEK