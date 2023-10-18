Liste liste paylaşıldı: SSK, Bağkur’luya maaş + 12.500 TL ilave gelir! Emeklilere kasımda bir ek ödeme daha geliyor

Emekli maaşlarına yapılan artışlar, bankalar arasındaki rekabeti artırarak promosyon miktarlarını yükseltiyor. Kasım ayında ödenecek 5 bin liralık ikramiye ve Ocak ayında yapılacak olan maaş zamları, milyonlarca emekli tarafından sabırsızlıkla beklenirken, bankalar da emeklilere yönelik cazip teklifler sunuyor. Emekliler, maaşlarını belirli bir bankadan almaları halinde, bu bankalar tarafından sunulan promosyon tutarları 12.500 TL'ye kadar yükseldi.

Daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda değişiklik de bekleniyor. Promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti:

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL.