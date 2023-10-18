85 milyona inşa ve ihya bütçesi: Kimler için hangi kaynak ayrıldı?





YATIRIMA 1.6 TRİLYON LİRA

Sabah'ta yer alan habere göre, toplamda kamunun gelecek yatırım ödeneği 1 trilyon 592 milyar liraya çıkarıldı. Bütçenin yüzde 14.4'ü yatırımlara aktarılacak. Bütçede tarım destekleri 384 milyar liraya çıkarken, reel sektöre gelecek yıl toplam 376.5 milyar milyarlık destek sağlanacak. Vatandaşın daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 2024 yılı bütçesinde yaklaşık 509 milyar lira kaynak öngörüldü.





910 BİN YENİ İSTİHDAM

Bu yılın sonu itibarıyla istihdam artışının yaklaşık 900 bin kişi, işsizlik oranının yüzde 10.1 olması beklenirken, gelecek yıl da bu oranın yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gelecek yıl için 910 bin yeni istihdam hedefleniyor.





595.1 MİLYARLIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2022 yılı ocak ayı itibarıyla asgari ücret vergi dışı tutuldu. Bu kapsamda 2024 yılında 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor. Bu yılın tamamında ekonomik büyümenin yüzde 4.4 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, gelecek yıl için büyüme hedefi yüzde 4 oldu.





ASLAN PAYI EĞİTİM-SAĞLIĞA

Bütçede aslan payını 1 trilyon 615.2 milyar lira ile eğitim aldı. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 1 trilyon 650 milyar liraya ulaştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN