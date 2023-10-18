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Havada fahri müfettişlik dönemi: Gönüllü Raporlama Sistemi kurulacak

Uçaklarda vatandaşların karşı karşıya kaldığı emniyeti riske attığını düşündüğü kişi ve olayları ihbar edebilmeleri için Gönüllü Raporlama Sistemi kurulacak. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ekim 2023 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:01
Havada fahri müfettişlik dönemi: Gönüllü Raporlama Sistemi kurulacak

Uçaklarda vatandaşların karşı karşıya kaldığı emniyeti riske attığını düşündüğü kişi ve olayları ihbar edebilmeleri için Gönüllü Raporlama Sistemi kurulacak. Uçakla seyahat eden vatandaşlar, seyahatleri esnasında uçuş emniyetini riske attığını düşündükleri olumsuz deneyimleri bu sayede havayolu şirketleri ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bildirebilecek.
Barış ŞİMŞEK

OTOBÜSLERE ÜCRETSİZ SEYAHAT DESTEĞİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın özel halk otobüslerinin 65 yaş üzeri ve yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşları ücretsiz taşımasına ilişkin çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak" dedi.

'İŞ'TE ALMANYA ÇAĞRISI
Almanya, genç nüfusun az olması sebebiyle işçi göçünü artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ülkenin 2 milyon işçiye ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Almanya'da çalışmak için dil şartını ortadan kaldıracak ve vatandaşlık almayı kolaylaştıracak yasayı kamuoyu ile paylaşan Alman hükümeti, en az 55 bin lira maaşla çalışacak binlerce işçi için arayışa geçti. Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor. En çok işçi alınacak meslekler ise şöyle: "Aşçı, inşaat işçisi, hemşire, hasta ve yaşlı bakıcısı, kaynakçı, internet teknolojisi personeli, ağır sanayi ve metal sanayi işçisi, eğitim, sağlık hizmetleri personeli, çocuk yetiştiricisi, IT teknisyeni, elektrik ve elektronik mühendisi."

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