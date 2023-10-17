'HEDEFLERİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

Milletin asırlık hayallerinin ifadesinin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu olduğunu kaydeden Yılmaz, "2053 perspektifinde hazırlanan 12'nci Kalkınma Planı, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında uzun vadeli yol haritamız ve ülkemizin yarınlarına sözümüzdür. 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk kalkınma planı, sadece bugün için değil; aydınlık bir geleceği inşa etmek için oluşturduğumuz yerli ve milli kalkınma müktesebatımızın yeni bir halkasıdır.

12'nci Kalkınma Planı'yla millete hizmet yolculuğumuzda yeni zirvelere ulaşacak, insani değerleri tahkim ederek hedeflerimizi daha ileriye taşıyacağız. Planda yer verdiğimiz hedef ve politikalar, kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirirken küresel zorluklar karşısında dayanıklılığımızı artıracak ve fırsatları değerlendirmemize imkan sağlayacaktır. Milletimizin her bir ferdinin bugününü huzurla yaşamasını ve geleceğe güvenle bakmasını temin edeceğiz.

Köklü demokrasisiyle siyasi istikrarını teminat altına almış, refahı artırırken sosyal adaleti güçlendiren, küresel adaletin sağlanmasında etkin bir güç haline gelmiş Türkiye yolunda hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planı'yla kararlı bir şekilde hedeflerimize yürüyeceğiz" diye konuştu.