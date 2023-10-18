85 milyona destek bütçesi: Kimler için hangi kaynak ayrıldı?

- 910 BİN YENİ İSTİHDAM: Gelecek yıl işsizlik oranının yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program kapsamında gelecek yıl için 910 bin yeni istihdam hedefleniyor.
- 1.6 TRİLYONLA ASLAN PAYI EĞİTİME: Bütçede aslan payını 1 trilyon 90.2 milyar lirayla Milli Eğitim aldı. Sağlık hizmetleri için 779.6 milyar lira kaynak ayrıldı. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 1 trilyon 650 milyar liraya ulaştı.
BÜTÇE GELİRLERİ 8.4 TRİLYON TL
Gelir Vergisi: 1 trilyon 188.9 milyar TL
Kurumlar Vergisi: 1 trilyon 275.7 milyar TL
KDV: 2 trilyon 497.7 milyar TL
ÖTV: 1 trilyon 403.9 milyar TL
Diğer vergi gelirleri: 1 trilyon 41.5 milyar TL
Vergi dışı gelirler: 1 trilyon 29.4 milyar TL
497 MİLYARLIK SOSYAL DESTEK
- Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderleri: 100.5 milyar TL
- 65 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar: 64.1 milyar TL
- Evde bakım desteği: 56.2 milyar TL
- Aile destek programı: 32 milyar TL
- Sosyal konut finansman desteği: 15 milyar TL
- Sosyal ve ekonomik destek: 12.5 milyar TL
- Elektrik tüketim desteği: 8.6 milyar TL
- Engelli eğitim taşıma gideri: 6.4 milyar TL