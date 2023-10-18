85 milyona destek bütçesi: Kimler için hangi kaynak ayrıldı?

- DEPREM İÇİN 1 TRİLYON HARCANACAK: Depremin etkilerini gidermek amacıyla kamunun yapacağı toplam harcama 1 trilyon 28 milyar lira planlandı. Bu yıl yapılan harcama 762 milyar liraya ulaşırken, 6 Şubat depremlerinin 2023 ve 2024 bütçesine etkisi 1 trilyon 790 milyar lira oldu.

- YEREL YÖNETİMLERE 859.6 MİLYAR: Bütçede, savunmaya Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak tutarla birlikte 1 trilyon 133 milyar lira ayrıldı. İl özel idareleri dahil yerel yönetimlere 859.6 milyar lira ödenek ayrılırken, bu kapsamda bütçeden ayrılan pay yüzde 7.8'e çıktı.

- TARIMSAL DESTEKLER ARTACAK: Bütçede tarım destekleri 384 milyar liraya çıkarken, tarımsal destek programları için 91.6 milyar, tarım sektörü yatırım ödeneklerine 100.6 milyar, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için de 191.8 milyar lira aktarılacak.

- REEL SEKTÖRE 376.5 MİLYAR: Reel sektöre gelecek yıl toplam 376.5 milyar milyarlık destek sağlanacak. Bu kapsamda, SGK işveren prim ödemeleri için 165.9 milyar, tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 86 milyar, Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 30.4 milyar, mesleki eğitim kapsamında ödenen devlet katkısı için 25.2 milyar, ihracat başta olmak üzere reel sektör destekleri için 69 milyar lira ödenek ayrıldı.

- UCUZ ELEKTRİK-GAZ: Vatandaşın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2024 yılı bütçesinde yaklaşık 509 milyar lira kaynak öngörüldü. Vatandaşın 25 metreküpe kadar olan gaz kullanımı için 19 milyar liralık ödenek ayrıldı.



- 595.1 MİLYARLIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla asgari ücret vergi dışı tutuldu. Bu imkandan bütün çalışanlar yararlanıyor. Bu kapsamda 2024'te 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor.

- YÜZDE 4 BÜYÜME-267 MİLYARLIK İHRACAT: Gelecek yıl için büyüme hedefi yüzde 4 oldu. İhracatın 267 milyar dolara, turizm gelirlerinin de 52.5 milyar dolara ulaşması öngörüldü.