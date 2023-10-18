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12. Kalkınma Planı hazırlandı: 5 milyon kişiye iş I Emekliliğe yeni sistem! 2024-2028 yol haritası belli oldu...

Türkiye’nin 5 yıllık yol haritasını çizen Kalkınma Planı’na göre, 5 milyon istihdam yaratılarak 2028’de işsizliğin yüzde 7.5’e, enflasyonun yüzde 4.7’ye indirilmesi hedefleniyor. Dar ve orta gelirlilere ise 500 bin konut yapılması planlanıyor.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 07:01 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:01
12. Kalkınma Planı hazırlandı: 5 milyon kişiye iş I Emekliliğe yeni sistem! 2024-2028 yol haritası belli oldu...

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Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedeflerini içeren 2024- 2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı açıklandı.

Plan döneminde, işsizliğin 2028'de yüzde 7.5'e düşürülmesi, büyümenin ortalama yüzde 5 olması, enflasyonun yüzde 4.7'ye düşürülmesi planlanıyor. Plan'da öne çıkan başlıklar şöyle:

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK
Plan döneminde 5 milyon ilave istihdam sağlanacak. Sosyal güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek. Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek.

YAŞLI BAKIM SİGORTASI
Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Malul aylığı alanların işe dönüş yolu açılacak, mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.

Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek. Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek.



ÜNİVERSİTELİLERE BES TEŞVİĞİ
BES daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, Otomatik Katılım Sistemi işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacak.

OKS'nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. OKS'de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacak. BES'ten emekli olan bireylerin birikimlerini toplu olarak çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası şeklinde almaları özendirilecek. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımları teşvik edilecek.



DAR VE ORTA GELİRLİYE KONUT
Sabah'ta yer alan habere göre, konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek. Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamaların etkinliği artırılacak.



HEDEF İSTİKRARLI VE DENGELİ BÜYÜME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve iş dünyasının katkılarıyla ortak akılla hazırladıkları 12'nci Kalkınma Planı'nın 5 ana eksenden oluştuğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bir, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. İki, istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. Üç, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. Dört, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. Beş, adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" değerlendirmesini yaptı.

SIFIRA YAKIN CARİ AÇIK
Başkan Erdoğan, paylaşımında şöyle devam etti: "12'nci Kalkınma Planı döneminde ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7.5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz."

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