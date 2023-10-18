12. Kalkınma Planı hazırlandı: 5 milyon kişiye iş I Emekliliğe yeni sistem! 2024-2028 yol haritası belli oldu...

YAŞLI BAKIM SİGORTASI

Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Malul aylığı alanların işe dönüş yolu açılacak, mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.

Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek. Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek.





ÜNİVERSİTELİLERE BES TEŞVİĞİ

BES daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, Otomatik Katılım Sistemi işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacak. OKS'nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. OKS'de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacak. BES'ten emekli olan bireylerin birikimlerini toplu olarak çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası şeklinde almaları özendirilecek. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımları teşvik edilecek.





DAR VE ORTA GELİRLİYE KONUT

Sabah'ta yer alan habere göre, konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek. Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamaların etkinliği artırılacak.