Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan A Haber’de önemli açıklamalar! Fahiş fiyatla mücadele, memur alımı ve indirim kampanyaları...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

7 Ekim sabah Filistin'de Gazze böglesinde silahlı bir grubun İsrail'e sızmasıyla başlayan bir olaylar zincirini takip ediyoruz. Üzülerek görüyoruz ki Batı dünyası olaylara sadece 7 Ekim tarihindeki baskın gözüyle bakarak Gazze'ye yönelik adeta bir kuşatma ve Gazze içine büyük baskınlar düzenleme Gazze'yi yıkma ve yönetimi sona erdirme ne pahasına olursa olsun ve sivil yerleşim bölgelerine sivil insanlara bombalamalarla yapılan eylemleri görmezden gelme şeklinde bir politika izliyorlar.

KONU BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL

Biz Türkiye olarak ise Cumhurbaşkanımızın ilk saatlerden itibaren ortaya koyduğumuz duruş bu konu bugünün konusu değil 1948'de İsrail'in kurulmasından sonra Filistinlilerin yerlerinden edilmesi topraklarından evlerinden sürülmeleri ve devletsiz bırakılmaları ve onlara sürekli olarak baskınlar bombalamalar şeklinde şu anda Filistin'de yaşayan insanların adeta bir açıkhava cezaevinde her an tepelerinde bir füze ya da bombayla öldürülme korkusu içinde sosyal hayatta ekonomik ve ticari hayatta tamamen kısıtlamalar altında nefes alma mücadelesi şeklinde bir yaşam olayı devam ediyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Bu yüzden İsrail - Filistin çatışmalarıyla ilgili bir çözüm olacaksa bu İSrail'in 1967 öncesi topraklarına geri dönmesi ve bölgede başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin de Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla iki devletli çözüm üzerine kurulmalı. Türkiye olarak hükümet olarak bizim çabamız bir ateşkes.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE HANGİ AŞAMADA?

KPSS ile bin 500 denetmen alıp piyasayı denetleyeceğiz.

HİZMET SEKTÖRÜNE İNDİRİM ÇAĞRISI

O sektöre de çağrıda bulunuyorum. Onların da fiyat indirme kapmayasına katılmasını bekliyoruz.