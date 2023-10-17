PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yargıtay'dan şok karar! İşte dedikodu yapan yandı

İş hayatına yönelik emsal bir karar alan Yargıtay, dedikodunun tazminatsız fesih yolunu açacağına hükmetti. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ekim tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:01
Yargıtay’dan şok karar! İşte dedikodu yapan yandı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesai arkadaşlarına iftira atıp, dedikodu yapan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Emsal kararla birlikte; çalıştığı işyerinde mesai arkadaşlarının dedikodusu yaparak işçileri birbirine düşüren personel tazminatsız kovulacak.



Gece bekçisi olarak çalıştığı işyerinden kovulan genç, mahkemenin yolunu tuttu. Kıdem ve ihbar tazminatı talep eden davacı genç, fazla çalışma ücretlerini de istedi. Her iki tarafın da iş mahkemesinin kararını temyiz etmesiyle devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte karara imza attı. Yüksek mahkeme, mesai arkadaşlarına iftira atarak, onların dedikodularını yapan işçinin tazminatsız kovulmasını yerinde buldu. Kararın sadece mesai saatlerinin hesaplanması yönünde bozulmasına hükmetti. Yargıtay kararında şöyle denildi: "Dava dilekçesinde talep edilen fazla çalışma ücretine hükmedilmiş ise de; ek bilirkişi raporunda hesaplanan miktarın uygun bir indirim yapılmadan fazla çalışma ücreti olarak kabul edilmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir."


MAAŞLI ÇALIŞAN SAYISI ARTTI
Ücretli çalışan sayısı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artış göstererek 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı. TÜİK istatistiklerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yıl Ağustos'ta 14 milyon 786 bin 761 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 3.4 artışla 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0.1, inşaat sektöründe yüzde 12.6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3.7 artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı da Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 0.1 arttı.



YATIRIMCILAR YÜKSEK POTANSİYELİMİZİ BİLİYOR
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, IMF ve Dünya Bankası'nın Marakeş'teki yıllık toplantılarına katıldı. Çakar, TBB tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen resepsiyona da ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwai, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, Uluslararası Finans Enstitüsü İcra Direktörü Timothy Adams ile uluslararası bankalar ve diğer finansal kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantılar ve yapılan görüşmelere ilişkin Çakar, şöyle konuştu: "IMFDünya Bankası toplantılarının 50 yıl sonra bir Afrika ülkesinde yapılması önemli mesaj oldu. Dünya gelirinden yüzde 3 pay alan bu kıtanın kalkınması için yapılacaklar gündemde önemli bir yer buldu. Gündemdeki küresel konular; enflasyon ile mücadelenin seyri, büyümenin ve ticaretin sürdürülmesi, yüksek borçluluk düzeyi, artan korumacılık, jeopolitik riskler, iklim ve çevre dönüşümü, dijital gelişmeler, uluslararası işbirliğinin artırılması oldu. Muhabir bankalar ve uluslararası yatırımcılarla ikili görüşmelerde ise Türkiye ekonomisi ve bankacılıktaki son gelişmeler hakkında bilgi verildi ve iş birlikleri konuşuldu." Yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelinin farkında olduğunu, gelişmeleri çok yakından izlediğini ve olumlu değerlendirdiğini vurgulayan Alparslan Çakar, "Heyetimize gösterilen ilgiden, yatırım ve birlikte iş yapma tercihlerindeki pozitif yaklaşımı görmekten çok mutlu olduk" diye konuştu.



102 BİN 656 KİŞİ 'EV'LENDİ
Türkiye genelinde konut satış sayısı, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 azalarak 102 bin 656 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; konut satışları Ocak- Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti. Eylül'de konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 satış ve yüzde 14.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8.8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5.3 pay ile İzmir izledi. Yabancılara Eylül'de 2 bin 930 konut satılırken, alım yapanlar arasında ilk sıra 722 konutla Rusya vatandaşlarının oldu.



TÜRKSAT 6A HAZİRAN 2024'TE FIRLATILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın şu ana kadar yapılan tüm testlerden başarıyla geçtiğini belirterek, "Yeni uydumuz Türksat 6A, 2024'te Haziran ayı içerisinde fırlatılacak. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Türksat 6A haberleşme uydusu, Türkiye'yi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden biri haline getirecek.


HIZLI TÜKETIM ÜRÜNLERI PERAKENDESI % 86 BÜYÜDÜ
Türkiye'de hızlı tüketim ürünleri perakendesinin yılın ilk 8 ayında yüzde 86 büyüme kaydettiğini paylaşan NielsenIQ, bu alanda büyümenin devamlılığı için sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, Orta Doğu ve Afrika Analitik Lideri Didem Şekerel Erdoğan, başarının anahtarı olarak, markaların ve perakendecilerin veri analitiği ve perakende medyası vasıtasıyla alışverişçilerini daha iyi anlamalarının ve aksiyon almalarının önem taşıdığını aktardı. Şekerel Erdoğan, ilk 8 ayda yüksek büyüme performansıyla ciro payını en çok artıran ilk 3 kategorinin gazlı içecekler, çerez ve kuruyemiş olduğunu söyledi.


SİGARA FİRMALARINA 215 MİLYON LİRA CEZA
Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu
Masada Filistin! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır!
Hayat finans
SON DAKİKA