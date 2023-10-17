Yargıtay’dan şok karar! İşte dedikodu yapan yandı

YATIRIMCILAR YÜKSEK POTANSİYELİMİZİ BİLİYOR Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, IMF ve Dünya Bankası'nın Marakeş'teki yıllık toplantılarına katıldı. Çakar, TBB tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen resepsiyona da ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwai, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, Uluslararası Finans Enstitüsü İcra Direktörü Timothy Adams ile uluslararası bankalar ve diğer finansal kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantılar ve yapılan görüşmelere ilişkin Çakar, şöyle konuştu: "IMFDünya Bankası toplantılarının 50 yıl sonra bir Afrika ülkesinde yapılması önemli mesaj oldu. Dünya gelirinden yüzde 3 pay alan bu kıtanın kalkınması için yapılacaklar gündemde önemli bir yer buldu. Gündemdeki küresel konular; enflasyon ile mücadelenin seyri, büyümenin ve ticaretin sürdürülmesi, yüksek borçluluk düzeyi, artan korumacılık, jeopolitik riskler, iklim ve çevre dönüşümü, dijital gelişmeler, uluslararası işbirliğinin artırılması oldu. Muhabir bankalar ve uluslararası yatırımcılarla ikili görüşmelerde ise Türkiye ekonomisi ve bankacılıktaki son gelişmeler hakkında bilgi verildi ve iş birlikleri konuşuldu." Yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelinin farkında olduğunu, gelişmeleri çok yakından izlediğini ve olumlu değerlendirdiğini vurgulayan Alparslan Çakar, "Heyetimize gösterilen ilgiden, yatırım ve birlikte iş yapma tercihlerindeki pozitif yaklaşımı görmekten çok mutlu olduk" diye konuştu.

102 BİN 656 KİŞİ 'EV'LENDİ Türkiye genelinde konut satış sayısı, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 azalarak 102 bin 656 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; konut satışları Ocak- Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti. Eylül'de konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 satış ve yüzde 14.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8.8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5.3 pay ile İzmir izledi. Yabancılara Eylül'de 2 bin 930 konut satılırken, alım yapanlar arasında ilk sıra 722 konutla Rusya vatandaşlarının oldu.

TÜRKSAT 6A HAZİRAN 2024'TE FIRLATILACAK Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın şu ana kadar yapılan tüm testlerden başarıyla geçtiğini belirterek, "Yeni uydumuz Türksat 6A, 2024'te Haziran ayı içerisinde fırlatılacak. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Türksat 6A haberleşme uydusu, Türkiye'yi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden biri haline getirecek.



HIZLI TÜKETIM ÜRÜNLERI PERAKENDESI % 86 BÜYÜDÜ

Türkiye'de hızlı tüketim ürünleri perakendesinin yılın ilk 8 ayında yüzde 86 büyüme kaydettiğini paylaşan NielsenIQ, bu alanda büyümenin devamlılığı için sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, Orta Doğu ve Afrika Analitik Lideri Didem Şekerel Erdoğan, başarının anahtarı olarak, markaların ve perakendecilerin veri analitiği ve perakende medyası vasıtasıyla alışverişçilerini daha iyi anlamalarının ve aksiyon almalarının önem taşıdığını aktardı. Şekerel Erdoğan, ilk 8 ayda yüksek büyüme performansıyla ciro payını en çok artıran ilk 3 kategorinin gazlı içecekler, çerez ve kuruyemiş olduğunu söyledi.



SİGARA FİRMALARINA 215 MİLYON LİRA CEZA

Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir" denildi.