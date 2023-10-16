Turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni dönem: İzin belgesi alamayanlara ceza geliyor

Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar teklifin kapsamı dışında tutuluyor. Teklife göre, izin belgesini vermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı yapılarda izin belgesine ilişkin düzenlemede kat malikleri söz sahibi olacak. Kat maliklerinin oybirliği ile alınan kararı neticesinde bu konutlar kiralanabilecek.

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba teklif yasalaşma yolunda. Geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'nda görüşülen teklifin, bu hafta Genel Kurul 'da ele alınması bekleniyor.

CEZA KESİLECEK HALLER

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralamada, üçüncü kişilere kiralamada, mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi hesabına turizm amaçlı kiraya verenlere idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde aynı konutun 4 defadan fazla kiraya verilmesi halinde de idari ceza kesilecek.

Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi de cezai yaptırıma tabi tutulacak. Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde de ceza kesilecek.