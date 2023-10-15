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16-17-18-19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Ekim ayının ortası itibarıyla, evde bakım yardımı ödemeleri hakkında birçok vatandaşın merak ettiği bilgiler gelmeye başladı. Bu ödemeler, ağır engelli bireyler ve ailelerine önemli bir destek sağlamaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenlenen bu ödemeler, milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırıyor. Peki, Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 06:16 Güncelleme 16 Ekim 2023, 06:16
16-17-18-19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Ekim ayı, evde bakım maaşı ödemeleri bekleyen vatandaşlar için önemli bir dönem. Her ayın ortasında gerçekleşen ödemeler, ağır engelli bireyler ve ailelerine büyük bir destek sağlamaktadır. Bu ayın ödemeleri için araştırmalar artış gösterirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş beklenen açıklamayı yaparak sevindirici haberi duyurdu.

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ekim ayı evde bakım parası ödemelerinin yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan evde bakım yardımının 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.


Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 561 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor.

Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın üreten güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması, toplumsal yaşamın her alanında etkin bir şekilde yer alması için Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


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