16-17-18-19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Ekim ayı, evde bakım maaşı ödemeleri bekleyen vatandaşlar için önemli bir dönem. Her ayın ortasında gerçekleşen ödemeler, ağır engelli bireyler ve ailelerine büyük bir destek sağlamaktadır. Bu ayın ödemeleri için araştırmalar artış gösterirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş beklenen açıklamayı yaparak sevindirici haberi duyurdu.

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ekim ayı evde bakım parası ödemelerinin yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan evde bakım yardımının 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.