VE NETLEŞTİ! 8 Eylül 1999 ve 1 Mayıs 2008 tarihleri... İstifa edip tazminat almanın formülü açıklandı!

İş hayatında, genel bir kural olarak, işten kendi rızasıyla ayrılan işçilerin kıdem tazminatı talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak bazı özel durumlarda istifa eden işçiler de kıdem tazminatı alabilirler. İşte istifa eden işçilerin kıdem tazminatı hakkı ile ilgili detaylar.

İstifa Eden İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Ancak, istifa ederek kıdem tazminatı talep etmek isteyen işçiler için bazı istisnai durumlar söz konusudur. İşçinin istifa ederek kıdem tazminatı alabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

1. Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Şartları

Kıdem tazminatını alabilmek için sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına dikkat edilmelidir. İşçinin 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 gün prim ödeme şartına sahip olması gerekmektedir.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olan işçiler, bu şartları sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı talep edebilirler.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan işçiler, 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 gün prim ödeme şartını sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler. Ayrıca, bu dönemde 7000 iş gününü dolduranlar da kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler.