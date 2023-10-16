EMEKLİ OLDUKTAN SONRA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADIM. EKİM AYI İÇİNDE İŞTEN ÇIKIŞ YAPSAM İKRAMİYEYİ ALABİLİR MİYİM?
Ekim ayında bir gün bile çalışmanız varsa ikramiyeden yararlanamazsınız. Sosyal Güvenlik Kurumu, ikramiye ödemeleri başladığında bu süreçte çıkış ve girişleri izliyor olacak. Sadece ikramiye için böyle bir yola başvurduğunuz için zararlı çıkabilirsiniz. Hatta aldığınız 5 bin lirayı faiziyle ödemek durumunda kalabilirsiniz. Yasal düzenlemede de yersiz yapıldığı anlaşılan ödemelerin ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacağı vurgulanıyor.
AYLIK BEKLEYENLER DİKKAT!
EMEKLİLİK İÇİN EYLÜL'DE BAŞVURDUM ANCAK HENÜZ AYLIK BAĞLANMADI, İKRAMİYE ALABİLECEK MİYİM?
1 Ekim'den önce emeklilik başvurusunda bulunanlar aylıkları bağlandığında ikramiye alabilecek.
HİSSEYE GÖRE ÖDEME
DUL VE YETİMLERE DE 5 BİN LİRA MI VERİLECEK?
Hisseleri oranında ödeme olacak. Yüzde 75 dul aylığı alana 3 bin 750, yüzde 25 oranında yetim aylığı alana bin 250 lira verilecek. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA DA İKRAMİYE YATACAK MI?
Evet. Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında yapılacak.