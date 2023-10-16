EMEKLİ OLDUKTAN SONRA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADIM. EKİM AYI İÇİNDE İŞTEN ÇIKIŞ YAPSAM İKRAMİYEYİ ALABİLİR MİYİM?

Ekim ayında bir gün bile çalışmanız varsa ikramiyeden yararlanamazsınız. Sosyal Güvenlik Kurumu, ikramiye ödemeleri başladığında bu süreçte çıkış ve girişleri izliyor olacak. Sadece ikramiye için böyle bir yola başvurduğunuz için zararlı çıkabilirsiniz. Hatta aldığınız 5 bin lirayı faiziyle ödemek durumunda kalabilirsiniz. Yasal düzenlemede de yersiz yapıldığı anlaşılan ödemelerin ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacağı vurgulanıyor.