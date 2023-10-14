İster SSK’lı ister BAĞKUR’lu ol! Bunu yapan daha yüksek maaş alacak

Emeklilikte geliri artırmak için çalışırken planlama yapmak gerekiyor. Emekli aylığını yükseltecek en kolay çözüm Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazanç tutarının yükseltilmesi. Kendi emekliliğinizi planlarken bilgilere göz atarak daha iyi bir emeklilik hayatı için adımlar atmak mümkün olacak. İşte maaşı artırmanın yolları!
1. Prime Esas Kazancı Artırın
Prim günün fazla olması, uzun yıllar çalışmak değil prime esas kazancın yüksek olması aylığı artırır. İkinci iş için sigorta primi ödeyenlerin Kurum'a bildirdiği matrah arttığı için aylığı da yükseliyor.
2. Yüksek Prim Ödemenin Önemi
Yüksek prim ödemesi aylığı doğrudan artırıyor. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor. Hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınırken, aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçemiyor.