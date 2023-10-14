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İster SSK'lı ister BAĞKUR'lu ol! Bunu yapan daha yüksek maaş alacak

Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazançla birlikte dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Emekli aylığını artırmak için bu önemli faktörlere dikkat etmek gerekiyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak aylık tutarında etkili oluyor. Yüksek emekli aylığı hakkında merak edilen sorular SGK uzmanları tarafından tek tek yanıtlandı. Uzmanların tavsiyeleri emeklilik planlamasında dikkate alınması gereken önemli bilgiler içeriyor.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 19:30 Güncelleme 14 Ekim 2023, 19:30
İster SSK’lı ister BAĞKUR’lu ol! Bunu yapan daha yüksek maaş alacak

Emeklilikte geliri artırmak için çalışırken planlama yapmak gerekiyor. Emekli aylığını yükseltecek en kolay çözüm Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazanç tutarının yükseltilmesi. Kendi emekliliğinizi planlarken bilgilere göz atarak daha iyi bir emeklilik hayatı için adımlar atmak mümkün olacak. İşte maaşı artırmanın yolları!

1. Prime Esas Kazancı Artırın

Prim günün fazla olması, uzun yıllar çalışmak değil prime esas kazancın yüksek olması aylığı artırır. İkinci iş için sigorta primi ödeyenlerin Kurum'a bildirdiği matrah arttığı için aylığı da yükseliyor.

2. Yüksek Prim Ödemenin Önemi

Yüksek prim ödemesi aylığı doğrudan artırıyor. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor. Hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınırken, aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçemiyor.

3. Uzun Yıllar Çalışma ve Brüt Kazanç

Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için tek başına yeterli olmaz. Brüt kazancın yüksek yatırılması önem taşıyor. Eğer iki işte birden çalışıyorsanız mutlaka ikinci iş için de prim yatırın. SGK'ya bildirilen matrah artınca emekli aylığı da yükseliyor.

4. SSK'dan Emekli Olmanın Avantajları

İmkânı olanlar isteğe bağlı sigorta, Bağ-Kur yerine SSK seçeneğine yönelmeli. 2008 öncesi sigortalı olanlarda hangi kurumdan emekli olunacağının belirlenmesi için son yedi yıla bakılıyor. Son yedi yıl iki kuruma bağlı çalışanlar 3.5 yılı aşan hizmetin bulunduğu kurumdan emekli olur. SSK'dan emekli olmak isteyenlerin son 3.5 yılı bu sigorta kolunda geçirmesi gerekiyor. Bu da daha erken ve yüksek aylık imkânı veriyor.

5. Ücret Bildirimlerini İzleyin

İşverenin SGK'ya bildirimde ücreti düşük göstermesi durumunda emekli aylığınızı düşürebilir. Kurum'a dilekçe verilebileceği gibi dava açılarak da hizmet tespiti yaptırılabilir. İlerleyen dönemde sıkıntı yaşamamak için yatırılan primlerin düzenli olarak kontrol edilmesinde fayda bulunuyor.

6. Aylık Hesaplamaları

Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır. Kurumca bağlanan aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme ait TÜFE oranı kadar artırılır.


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