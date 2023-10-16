PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

120.000 TL'nin Akbank, ING, TEB ve Denizbank aylık getirisi mest etti: Banka mevduat faizinde rekor üstüne rekor var

Son günlerde, banka mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Bu gelişme, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için oldukça önemli. Yüksek mevduat faiz oranları, tasarruflarınızı değerlendirmek isteyen vatandaşlar için cazip bir seçenek sunmaktadır. Ancak faiz oranları bankadan bankaya değişebilir, bu nedenle farklı bankaları karşılaştırarak en uygun seçeneği bulmanız önemlidir. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 120 bin TL'nin aylık getirisi detayları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 15:38 Güncelleme 16 Ekim 2023, 09:15
120.000 TL’nin Akbank, ING, TEB ve Denizbank aylık getirisi mest etti: Banka mevduat faizinde rekor üstüne rekor var

Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişiler için güvenli bir seçenek sunar. Ancak yatırımcılar, mevduat faiz oranlarına ve vadelere dikkat etmelidir. Ayrıca, en iyi getiriyi elde etmek için farklı bankaları karşılaştırarak en uygun teklifi seçmelidirler. Örnek üzerinden devam edersek, 120 bin TL'yi farklı vadeli hesaplarda değerlendirmek farklı getirilere yol açacaktır. Bu nedenle tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için bankaların mevduat faiz oranlarını incelemeniz ve buna göre bir tercih yapmanız önemlidir.

Mevduat Faizlerindeki Yükseliş

Bankacılık sektöründe mevduat faizleri hızla yükselişe geçti. Son dakika açıklamalarına göre, mevduat hesaplarında sunulan faiz oranları yüzde 45'e kadar çıktı. Bu gelişme, tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat getirisi:

  • Akbank: %45 Faiz
  • ING Bank: %40 Faiz
  • Odea Bank: %43 Faiz
  • TEB: %42 Faiz
  • Anadolu Bank: %42 Faiz
  • Denizbank: %41 Faiz
  • Fibabanka: %40 Faiz
  • Burgan Bank: %41 Faiz
  • N Kolay: %39 Faiz

Bu faiz oranları, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için geçerli. Vadeli mevduat hesapları, tasarruflarınızı değerlendirmek istediğinizde sunduğu avantajlarla ön plana çıkıyor.

Akbank Vadeli Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 123.998 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %40,00
  • Net Kazanç: 3.998 TL

Akbank, yüksek vadeli mevduat faizi sunarak tasarruflarınızı değerlendirmenize yardımcı oluyor.

Odea Bank Yeni Vadeli Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 124.298 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %43,00
  • Net Kazanç: 4.298 TL

Odea Bank'ın avantajlı faiz oranlarından faydalanarak birikimlerinizi artırabilirsiniz.

Alternatifbank VOV Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 123.998 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %40,00
  • Net Kazanç: 3.998 TL

VOV Hesap ile tasarruflarınıza değer katlayabilirsiniz. Ayrıca hoş geldin faizi fırsatını kaçırmayın.

ON Plus

  • Vade Sonu Net Bakiye: 124.198 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %42,00
  • Net Kazanç: 4.198 TL

ON Plus, hem gündüz vadesiz hem de gece vadeli hesapla avantajlı faiz oranları sunuyor.

Anadolubank Renkli Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 124.098 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %41,00
  • Net Kazanç: 4.098 TL

Anadolubank'ın renkli hesabı, dijitale özel avantajlı faiz oranları ile dikkat çekiyor.

DenizBank E-Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 124.098 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %41,00
  • Net Kazanç: 4.098 TL

DenizBank'ın E-Mevduat hesabı, tek tıkla açılabilen ve hoş geldin faizi sunan bir seçenektir.

CEPTETEB Marifetli Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 123.998 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %40,00
  • Net Kazanç: 3.998 TL

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük vadeli olarak çalışır ve hesap işletim ücreti yoktur.

Bu bankalardan birini seçerek tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Mevduat hesapları, riski düşük ve güvenli bir şekilde tasarruflarınızı artırmanın ideal yoludur. Hangi bankanın faiz oranlarının size daha uygun olduğunu belirlemek için vadeli mevduat hesaplarını karşılaştırabilir ve en iyi seçeneği tercih edebilirsiniz.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Son 24 saat, sağlık sistemi çöküyor
CHP kaynıyor! ’Değişimci’leri tehdit eden Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel’den yaylım ateşi: Genel merkezcilere ’koltuk sevdalısı’ göndermesi
Türk Telekom
SON DAKİKA