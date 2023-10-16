120.000 TL’nin Akbank, ING, TEB ve Denizbank aylık getirisi mest etti: Banka mevduat faizinde rekor üstüne rekor var

Odea Bank Yeni Vadeli Mevduat
- Vade Sonu Net Bakiye: 124.298 TL
- Yıllık Faiz Oranı: %43,00
- Net Kazanç: 4.298 TL
Odea Bank'ın avantajlı faiz oranlarından faydalanarak birikimlerinizi artırabilirsiniz.
Alternatifbank VOV Hesap
- Vade Sonu Net Bakiye: 123.998 TL
- Yıllık Faiz Oranı: %40,00
- Net Kazanç: 3.998 TL
VOV Hesap ile tasarruflarınıza değer katlayabilirsiniz. Ayrıca hoş geldin faizi fırsatını kaçırmayın.
ON Plus
- Vade Sonu Net Bakiye: 124.198 TL
- Yıllık Faiz Oranı: %42,00
- Net Kazanç: 4.198 TL
ON Plus, hem gündüz vadesiz hem de gece vadeli hesapla avantajlı faiz oranları sunuyor.
Anadolubank Renkli Hesap
- Vade Sonu Net Bakiye: 124.098 TL
- Yıllık Faiz Oranı: %41,00
- Net Kazanç: 4.098 TL
Anadolubank'ın renkli hesabı, dijitale özel avantajlı faiz oranları ile dikkat çekiyor.
DenizBank E-Mevduat
- Vade Sonu Net Bakiye: 124.098 TL
- Yıllık Faiz Oranı: %41,00
- Net Kazanç: 4.098 TL
DenizBank'ın E-Mevduat hesabı, tek tıkla açılabilen ve hoş geldin faizi sunan bir seçenektir.
CEPTETEB Marifetli Hesap
- Vade Sonu Net Bakiye: 123.998 TL
- Yıllık Faiz Oranı: %40,00
- Net Kazanç: 3.998 TL
CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük vadeli olarak çalışır ve hesap işletim ücreti yoktur.
Bu bankalardan birini seçerek tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Mevduat hesapları, riski düşük ve güvenli bir şekilde tasarruflarınızı artırmanın ideal yoludur. Hangi bankanın faiz oranlarının size daha uygun olduğunu belirlemek için vadeli mevduat hesaplarını karşılaştırabilir ve en iyi seçeneği tercih edebilirsiniz.