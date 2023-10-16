İkramiyede giriş-çıkış oyununa geçit yok: EYT’liler de yararlanacak mı? Hangi tarihlere bakılacak? İşten ayrılma oyunu nasıl engellenecek?

İsterse bir gün dahi sigortalı çalışması bulunsun aynı kapsamda değerlendirilecek. Emekli olduktan sonra ister SSK'lı isterse Bağ-Kur'lu çalışsın bu durum değişmeyecek. Emekli olduktan sonra kamu kurumunda çalışanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

6 EKİM AYI İTİBARIYLA EMEKLİ OLDUM VE AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM. İKRAMİYE ALABİLECEK MİYİM? Yasal düzenlemeye göre 1-31 Ekim tarihleri itibariyle emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya başlayanlar ikramiyeden yararlanamayacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARDA 5 BİN LİRA MI ALACAK? Vefat eden anne, baba ya da eşinden dul, yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ölen eşinden yüzde 75 dul aylığı alan 3 bin 750 lira, anne babasından yüzde 25 oranında yetim aylığı alan da bin 250 lira ikramiye alabilecek. Dul ve yetim aylığı alıp çalışanlar ikramiye alabilecek.





EMEKLİ OLDUKTAN SONRA EYLÜL AYINDA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADIM. EKİM AYI İÇİNDE İŞTEN ÇIKIŞ YAPSAM İKRAMİYEYİ ALABİLİR MİYİM?

Ekim ayında bir gün bile çalışmanız varsa ikramiyeden yararlanamazsınız. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu süreçte çıkış ve girişleri izliyor olacak. Sadece ikramiye için böyle bir yola başvurduğunuz için zararlı çıkabilirsiniz.

Hatta aldığınız 5 bin lirayı faiziyle ödemek durumunda kalabilirsiniz. Yasal düzenlemede de, yersiz yapıldığı anlaşılan ödemelerin ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacağı vurgulanıyor.