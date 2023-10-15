Brent petrol 86 dolar MAZOTA ZAM! Litresi 34 TL üstüne çıkacak! 15-16 Ekim akaryakıt (Benzin, motorin) fiyatları: İstanbul, Ankara Shell, BP...

Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı şuanda 33.59 TL, iken 16 Ekim'den itibaren 34 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı, Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,13 artışla Cuma günü 86,97 dolar oldu. İşte zam haberinin detayları...
MOTORİNE ZAM VAR MI, NE ZAMAN?
Motorin fiyatlarına 16 Ekim 2023 Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam geleceği iddia edildi. Ancak henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
15 EKİM 2023 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 33.59 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.33 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL