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Brent petrol 86 dolar MAZOTA ZAM! Litresi 34 TL üstüne çıkacak! 15-16 Ekim akaryakıt (Benzin, motorin) fiyatları: İstanbul, Ankara Shell, BP...

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,97 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatları yukarı ve aşağı yönlü güncellenmeye devam ediyor. Son gelişmeyle 16 Ekim'de motorine zam geleceği iddia edildi. İşte 15-16 Ekim 2022 güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi: İstanbul, Ankara, İzmir! Shell, Opet, BP...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 19:10 Güncelleme 15 Ekim 2023, 19:10
Brent petrol 86 dolar MAZOTA ZAM! Litresi 34 TL üstüne çıkacak! 15-16 Ekim akaryakıt Benzin, motorin fiyatları: İstanbul, Ankara Shell, BP...

Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı şuanda 33.59 TL, iken 16 Ekim'den itibaren 34 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı, Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,13 artışla Cuma günü 86,97 dolar oldu. İşte zam haberinin detayları...

MOTORİNE ZAM VAR MI, NE ZAMAN?

Motorin fiyatlarına 16 Ekim 2023 Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam geleceği iddia edildi. Ancak henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

15 EKİM 2023 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 33.59 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.33 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 33.64 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.39 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.27 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.97 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.37 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.14 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL


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