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Emekli ikramiyeleri neden yatmadı, ne zaman yatacak? 5 bin TL 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihi ve LİSTESİ! SSK, Bağ-Kur, 4C tahsis numarasına göre...

Emekliye müjdelenen 5 bin TL ikramiye için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek. Peki Emekli ikramiyeleri neden yatmadı, ne zaman yatacak? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri nereden, nasıl alınacak? İşte 5 bin TL 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihi ve LİSTESİ! SSK, Bağ-Kur, 4C tahsis numarasına göre...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 13:24 Güncelleme 16 Ekim 2023, 13:27
Emekli ikramiyeleri neden yatmadı, ne zaman yatacak? 5 bin TL 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihi ve LİSTESİ! SSK, Bağ-Kur, 4C tahsis numarasına göre...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi hakkında araştırmalar hızlandı. Milyonlarca emekliye 5 bin TL ikramiye ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ödemelerin ne zaman, hangi tarihte, kimlere, nasıl yapılacağı merak ediliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacak.

ÇALIŞAN EMEKLİLER ALMAYACAK

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

İKİ AYLIK ALANA YÜKSEK DOSYADAN

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

İKRAMİYE AÇIKLAMASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELDİ

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye açıklamasını yaptı. Erdoğan açıklamasında, ''Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığının elbette farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum.

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz.'' İfadelerini kullandı.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.


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