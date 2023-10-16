Emekli ikramiyeleri neden yatmadı, ne zaman yatacak? 5 bin TL 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihi ve LİSTESİ! SSK, Bağ-Kur, 4C tahsis numarasına göre...

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

İKRAMİYE AÇIKLAMASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELDİ

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye açıklamasını yaptı. Erdoğan açıklamasında, ''Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığının elbette farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum.

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz.'' İfadelerini kullandı.