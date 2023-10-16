4A 4B 4C ve EYT’li emeklilere 14 gün uyarısı! Başvuru yapan maaşa ek 7500 TL ve 12.000 TL’yi kapacak!

Promosyon: İş Bankası , maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere 7,500 TL'ye varan promosyon sunmaktadır. Diğer Avantajlar: İş Bankası'nda EFT/Havale işlemleri ücretsizdir. Ayrıca İş Bankası kredi kartları aidatsızdır ve günlük faiz uygulaması mevcuttur. Fırsat: QR kod okutma ile çeşitli fırsatları yakalayabilirsiniz.

Promosyon: Garanti BBVA , maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 7,500 TL'ye varan promosyon ve 1,000 TL bonus sunmaktadır. Diğer Avantajlar: Garanti BBVA'da EFT/Havale işlemleri ücretsizdir. Ayrıca tanışma faizi %41,00'dir ve günlük faiz uygulaması vardır. QR kod okutma ile fırsatları yakalayabilirsiniz.

Diğer Avantajlar: Akbank'ta EFT/Havale işlemleri ücretsizdir. Tanışma faizi %45,00'dir ve günlük faiz uygulaması bulunmaktadır. QR kod okutma ile fırsatları yakalayabilirsiniz.

Bu kampanyalar emekli müşterilerin maddi durumlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. İlgili bankaların sunduğu promosyonlar, maaşını düzenli olarak bu bankalardan alan emekliler için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Kampanyaların son başvuru tarihine kadar başvuruları yaparak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Promosyon: Denizbank , maaşını Denizbank'a taşıyan emeklilere özel 5,000 TL'ye varan promosyon sunmaktadır. Ayrıca yeni müşterilere %0 faizli 10,000 TL kredi fırsatı da mevcuttur.

Kampanya Süresi

Bu promosyon kampanyası Ekim ayında başlamış olup ay sonunda sona erecektir. Bu nedenle emeklilerin bu büyük fırsattan yararlanabilmeleri için başvuru süresinin sonuna kadar harekete geçmeleri gerekiyor.

NOT: Emekliler için sunulan bu tür fırsatlar, finansal bilincin artması ve daha iyi maddi yönetim becerilerinin gelişmesine de yardımcı olabilir.