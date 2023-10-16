4A 4B 4C ve EYT’li emeklilere 14 gün uyarısı! Başvuru yapan maaşa ek 7500 TL ve 12.000 TL’yi kapacak!

Bu özel kampanya, Türkiye'deki emekli bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Emekli maaşını bu bankalardan alanlar, bu promosyonlardan yararlanarak ek faydalar elde edebilirler. Kampanya, emeklilerin finansal konularda daha fazla güvence sağlamayı hedefliyor ve emeklilik dönemlerini daha konforlu hale getiriyor. Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası gibi önde gelen bankalar, emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu avantajlar arasında ekstra faiz oranları, ücretsiz bankacılık hizmetleri, kredi fırsatları ve daha fazlası yer alıyor. Bu promosyon paketleri, emeklilerin mali durumlarını güçlendirmelerine yardımcı oluyor.