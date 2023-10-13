Evindeki altın sahte mi değil mi hemen kontrol et! Sahtesi yakayı işte böyle ele veriyor

Makyaj Testi: Sıvı Fondöten ve Pudra ile Deneyin Sıvı fondöten ve pudra kullanarak altın takınızı test edebilirsiniz. Sıvı fondöten ve pudrayı cildinize sürdükten sonra altın takınızı hafifçe bastırın. Eğer altın takınız cilde değdiğinde siyah bir iz bırakıyorsa, bu altının gerçek olduğunu gösterir.

Mıknatıs Testi: Mıknatısın Reaksiyonunu İzleyin Altın takınızın yanına bir mıknatıs koyarak test yapabilirsiniz. Gerçek altın manyetik değildir, bu nedenle mıknatıs takıyı çekmemelidir. Ancak, bazı diğer metaller de manyetik değildir, bu nedenle bu testi diğer testlerle birlikte kullanmak daha iyidir.

Şamandıra Testi: Altın Takınızı Suda Deneyin Altın, yoğun bir metaldir ve suda yüzmeme eğilimindedir. Altın takınızı bir kap suya koyarak bu testi yapabilirsiniz. Eğer takınız suda batıyorsa, muhtemelen gerçek altın kullanılmıştır. Ancak altın kaplama gümüş veya pırlanta gibi alaşımlı takılarda bu test işe yaramayabilir.

Altının Ayarı Gerçek altının saflık derecesi ayar olarak ifade edilir ve genellikle 24 ayar (%100 saf altın), 22 ayar (%91.7 altın, %8.3 diğer metaller) veya 14 ayar (%58.3 altın, %41.7 diğer metaller) gibi ifadelerle belirtilir. Sahte altınlar, saflık seviyelerinde farklılık gösterir ve genellikle daha düşük saflıkta bir metaldir.