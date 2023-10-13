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Evindeki altın sahte mi değil mi hemen kontrol et! Sahtesi yakayı işte böyle ele veriyor

Altın her çağda olduğu gibi takı tasarımlarının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Işıltısı ve zarafetiyle herkesi büyüleyen altın özellikle 14 ayar altın kaplama takılarla daha da popüler hale geldi. Ancak altının gerçekten altın olup olmadığını anlamak son derece önemli oluyor. Saf altın 24 ayar olarak adlandırılıyor ve %100 saf altından oluşuyor. Diğer yandan sahte altın genellikle altın kaplama olduğu için yakayı hemen ele veriyor.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 13:03 Güncelleme 13 Ekim 2023, 13:03
Evindeki altın sahte mi değil mi hemen kontrol et! Sahtesi yakayı işte böyle ele veriyor

Altın asırlardır insanların ilgisini çeken değerli bir maden oldu. Ancak, altının değeri ve cazibesi, sahtecilerin dikkatini de çekti. Altın ve sahte altın arasındaki farkları anlamak alım satım yaparken ve yatırım yaparken son derece önemli oluyor. Sahte altın genellikle başka bir metalin ince bir tabakasıyla kaplanarak yapılıyor. Bu metal daha sonra altın renkte boyanıyor ve altın kaplanmış gibi görünüyor. Gerçek altın ise saf olarak veya karışımlarla kullanılıyor.

Gerçek Altın ve Sahte Altın Arasındaki Farklar

Gerçek altın her zaman daha parlak ve değişmez bir ışıltıya sahiptir. Sahte altın, genellikle daha parlak görünür ve farklı ışıklarda renk değiştirebilir. Gerçek altın ise bu koşullarda sabit kalır. Ayrıca sahte altın daha hafif olma eğilimindedir. Gerçek altın ise daha yoğundur ve bükülmez, kırılmaz ve parlaklığını kaybetmez.

Cilt Testi: Altın Takılarınızı Avucunuzda Tutun

Altın takınızı avucunuzun içinde birkaç dakika tutun. Sahte altın ter ile etkileşime girdiğinde cildinizde yeşilimsi veya mavimsi bir renk bırakabilir. Eğer altın kaplama bileziğiniz bileğinizde böyle bir renk oluşturuyorsa, muhtemelen sahte altın kullanılmıştır.

Makyaj Testi: Sıvı Fondöten ve Pudra ile Deneyin

Sıvı fondöten ve pudra kullanarak altın takınızı test edebilirsiniz. Sıvı fondöten ve pudrayı cildinize sürdükten sonra altın takınızı hafifçe bastırın. Eğer altın takınız cilde değdiğinde siyah bir iz bırakıyorsa, bu altının gerçek olduğunu gösterir.

Mıknatıs Testi: Mıknatısın Reaksiyonunu İzleyin

Altın takınızın yanına bir mıknatıs koyarak test yapabilirsiniz. Gerçek altın manyetik değildir, bu nedenle mıknatıs takıyı çekmemelidir. Ancak, bazı diğer metaller de manyetik değildir, bu nedenle bu testi diğer testlerle birlikte kullanmak daha iyidir.

Şamandıra Testi: Altın Takınızı Suda Deneyin

Altın, yoğun bir metaldir ve suda yüzmeme eğilimindedir. Altın takınızı bir kap suya koyarak bu testi yapabilirsiniz. Eğer takınız suda batıyorsa, muhtemelen gerçek altın kullanılmıştır. Ancak altın kaplama gümüş veya pırlanta gibi alaşımlı takılarda bu test işe yaramayabilir.

Altının Ayarı

Gerçek altının saflık derecesi ayar olarak ifade edilir ve genellikle 24 ayar (%100 saf altın), 22 ayar (%91.7 altın, %8.3 diğer metaller) veya 14 ayar (%58.3 altın, %41.7 diğer metaller) gibi ifadelerle belirtilir. Sahte altınlar, saflık seviyelerinde farklılık gösterir ve genellikle daha düşük saflıkta bir metaldir.

Altın Kaplamanın Aşındırılması

Sahte altın kaplama, zamanla aşınabilir ve altındaki değersiz metal ortaya çıkabilir. Gerçek altın ise aşındırmaya dayanıklıdır ve parlaklığını uzun süre korur.

Ağırlık ve Yoğunluk

Gerçek altın, sahte altına göre daha yoğundur. Bu nedenle aynı boyuttaki bir gerçek altın parça, sahte bir altından daha ağırdır. Ağırlık ve yoğunluk testleri, altının saflığını belirlemek için kullanılabilir.


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