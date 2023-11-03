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2024 ZAMLI HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü kursu, harç, sınav...

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte güncel ehliyet fiyatları sıkça araştırılır oldu. 2024 yılında ehliyet fiyatlarına zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Bilindiği üzere ehliyet alabilmek için öncelikle sürücü kurslarına gitmek gerekiyor. Ardından harçlar yatırılıyor ve teorik ve pratik olmak üzere 2 sınava giriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Peki 2024 yılında A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü kursu, harç, sınav...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 11:41 Güncelleme 03 Kasım 2023, 11:44
2024 ZAMLI HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü kursu, harç, sınav...

Zamlı ehliyet fiyatları gündemde sürücü belgesi almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İnternet arama motorlarında ''A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?'' soruları sıkça araştırılıyor. İşte yanıtları...

2023 YILINDA EHLİYET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

👉A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL

👉B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL

👉B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL

A VE F SINIFI EHLİYET FİYATLARI

👉Harç Ücreti: 825 TL

👉Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL

👉Vakıf Payı: 145 TL

👉Toplam: 1.594 TL

2024 EHLİYET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.

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