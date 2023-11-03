2024 ZAMLI HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü kursu, harç, sınav...

2024 EHLİYET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.