Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak. Böylece 1.800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek. Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI

Sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ- Kur'lular erken emekli olabilecek. 8.200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.

Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7.200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek. Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7.200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.





BUGÜNKÜ SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ- Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.