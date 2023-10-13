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Hafta sonu geldi A101 raflarına düştü! Yüzde 5 indirim başladı: Yudum ayçiçek yağı 39 TL, çay 42 TL, salça 31 TL, un 22 TL'ye satışta

A101 13 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren oyun tutkunları için Pranha klavye 199 TL, PC kamera 99.90, oyuncu masası 1.090, oyuncu koltuğu 1.990 TL, mouse 129 TL, oyun kolu 44.90, Noteboo standı 49.90, USB çoklayıcı 59.90, Gaming kulaklık 239 TL'ye satılıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 08:00 Güncelleme 13 Ekim 2023, 08:00
Hafta sonu geldi A101 raflarına düştü! Yüzde 5 indirim başladı: Yudum ayçiçek yağı 39 TL, çay 42 TL, salça 31 TL, un 22 TL’ye satışta

13 Ekim 2023 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ve 19 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek olan indirimli ürünlerin fiyatları aşağıda listelendi...

PEC 49.4 CC Benzinli Moped - 28.890 TL
Toshiba 65" Ultra HD Android TV - 17.499 TL
Toshiba 58" Ultra HD Android TV - 13.999 TL
Onvo 43" Full HD Android Smart LED TV - 5.499 TL
Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı LED TV - 3.199 TL
OMIX X400 64 GB Cep Telefonu - 3.699 TL
Lenovo N4120 4/128 GB Notebook - 6.299 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı - 17.299 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi - 9.499 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı - 3.799 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili - 2.799 TL
SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi - 8.999 TL
Onvo Yağsız Fritöz Airfryer - 1.699 TL
Kiwi Akıllı Buharlı Ütü - 539 TL
Schwartz Yavaş Meyve Sebze Presi - 899 TL
Range Rematrix Dikey Kablolu Süpürge - 799 TL

Bu ürünler, 13 Ekim tarihinden itibaren A101 mağazalarında satışa sunulacaktır ve 19 Ekim 2023 tarihine kadar indirimli fiyatlarla alınabilecektir. Özellikle televizyonlar, cep telefonları, beyaz eşyalar ve diğer elektronik ürünler gibi çeşitli kategorilerde indirimler bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza göre bu ürünler arasından seçim yapabilirsiniz.

A101 13 EKİM 2023 KATALOĞU TAM LİSTE

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