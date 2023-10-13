Hafta sonu geldi A101 raflarına düştü! Yüzde 5 indirim başladı: Yudum ayçiçek yağı 39 TL, çay 42 TL, salça 31 TL, un 22 TL’ye satışta

13 Ekim 2023 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ve 19 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek olan indirimli ürünlerin fiyatları aşağıda listelendi...

PEC 49.4 CC Benzinli Moped - 28.890 TL

Toshiba 65" Ultra HD Android TV - 17.499 TL

Toshiba 58" Ultra HD Android TV - 13.999 TL

Onvo 43" Full HD Android Smart LED TV - 5.499 TL

Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı LED TV - 3.199 TL

OMIX X400 64 GB Cep Telefonu - 3.699 TL

Lenovo N4120 4/128 GB Notebook - 6.299 TL

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı - 17.299 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi - 9.499 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı - 3.799 TL

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili - 2.799 TL

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi - 8.999 TL

Onvo Yağsız Fritöz Airfryer - 1.699 TL

Kiwi Akıllı Buharlı Ütü - 539 TL

Schwartz Yavaş Meyve Sebze Presi - 899 TL

Range Rematrix Dikey Kablolu Süpürge - 799 TL

Bu ürünler, 13 Ekim tarihinden itibaren A101 mağazalarında satışa sunulacaktır ve 19 Ekim 2023 tarihine kadar indirimli fiyatlarla alınabilecektir. Özellikle televizyonlar, cep telefonları, beyaz eşyalar ve diğer elektronik ürünler gibi çeşitli kategorilerde indirimler bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza göre bu ürünler arasından seçim yapabilirsiniz.