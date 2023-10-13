SGK yaş gün prim tablosu tazelendi. 3600-5100-7200 prim hesabında şartlar değişti. Emeklilik tablosu sosyal güvenlik kurumları tarafından belirlenen belli kriterlere dayanıyor. Ülkeden ülkeye ve sosyal güvenlik sistemi açısından değişiklik gösterebiliyor. Emekli olmak için genellikle yaş, hizmet süresi ve prim ödeme şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartları karşılayan kişiler emeklilik hakkını elde ediyor ve belirli bir miktarda emeklilik aylığı alabiliyor.

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.