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Prim günü 3600-4500-5350 olana yıl şartsız emeklilik hakkı tanındı

Erken emeklilik, birçok çalışan için hayatlarını daha erken dönemde emekli olma fırsatıyla doldurabilecekleri bir hedef olarak cazip görülebilir. Ancak erken emeklilik hakkı kazanmak, belirli şartları yerine getirmeyi gerektirir. İşte erken emeklilik hakkı kazanma süreci ve dikkate almanız gereken önemli noktalar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 11:48 Güncelleme 16 Ekim 2023, 11:48
Prim günü 3600-4500-5350 olana yıl şartsız emeklilik hakkı tanındı

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ülke genelinde emeklilik şartlarında yapılan güncellemeleri açıkladı. Yapılan değişiklikler, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı gibi önemli faktörleri etkiliyor. İşte güncel emeklilik şartları hakkında detaylar...

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Yaştan Emeklilik Şartları: Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ancak gerekli prim gün sayısını tamamlayamamış kişilere uygulanan bir sistemdir. Değişen şartlara göre, ilk sigortalılık tarihine göre belirlenen yaş ve prim günü koşulları dikkate alınır.

Özellikle 9 Eylül 1981'den önce sigortalı olan kadınlar ve 9 Eylül 1976'dan önce sigortalı olan erkekler için belirli yaş ve prim gün sayısı gereklilikleri bulunmaktadır. Yaştan emeklilik hakkından yararlanabilmek için bu şartları karşılamak gerekmektedir.

10 Yıl ve 3600 Günle Emeklilik: Prim günü yetersiz olan kişiler için, yaşı nedeniyle prim ödeme süresini tamamlama imkanı kalmayanlar için "yaştan emeklilik" bir seçenek olabilir. Bu durumda, sadece 10 yıl çalışma süresi ve 3600 prim günü ile emekli olmak mümkün olabilir.

Daha Geç Sigortalılar İçin Şartlar: Daha sonradan sigortalı olan kişiler için de yaştan emeklilik imkanı bulunmaktadır. Ancak bu kişiler için 15 yıl sürekli sigortalılık ve 3600 gün prim gereklidir.

Aynı zamanda yaş haddi de yükselmektedir, bu nedenle tarihlerin ve sigortalılık sürelerinin dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir.

Türkiye'de emeklilik şartlarının değişkenlik gösterdiği ve kişinin sigortalılık tarihine, cinsiyetine ve prim gün sayısına göre farklılık arz ettiği unutulmamalıdır.

Emeklilik planları yaparken bireylerin kendi durumlarına uygun şartları dikkate almaları ve gerektiğinde profesyonel danışmanlık alarak daha iyi bir finansal gelecek için adımlar atmaları önemlidir. Bu güncellemeler, emeklilik planları yapmak isteyenler için rehber niteliğindedir.


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