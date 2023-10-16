Prim günü 3600-4500-5350 olana yıl şartsız emeklilik hakkı tanındı

Emekliye %42 zam + 8 Puan Refah payı hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı 14 bin 814 TL'ye yükselecek! SSK, Bağkur, Tarım, Emekli Sandığı...

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ülke genelinde emeklilik şartlarında yapılan güncellemeleri açıkladı. Yapılan değişiklikler, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı gibi önemli faktörleri etkiliyor. İşte güncel emeklilik şartları hakkında detaylar...

Yaştan Emeklilik Şartları: Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ancak gerekli prim gün sayısını tamamlayamamış kişilere uygulanan bir sistemdir. Değişen şartlara göre, ilk sigortalılık tarihine göre belirlenen yaş ve prim günü koşulları dikkate alınır.

Özellikle 9 Eylül 1981'den önce sigortalı olan kadınlar ve 9 Eylül 1976'dan önce sigortalı olan erkekler için belirli yaş ve prim gün sayısı gereklilikleri bulunmaktadır. Yaştan emeklilik hakkından yararlanabilmek için bu şartları karşılamak gerekmektedir.