Prim günü 3600-4500-5350 olana yıl şartsız emeklilik hakkı tanındı

Aynı zamanda yaş haddi de yükselmektedir, bu nedenle tarihlerin ve sigortalılık sürelerinin dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir.
Türkiye'de emeklilik şartlarının değişkenlik gösterdiği ve kişinin sigortalılık tarihine, cinsiyetine ve prim gün sayısına göre farklılık arz ettiği unutulmamalıdır.
Emeklilik planları yaparken bireylerin kendi durumlarına uygun şartları dikkate almaları ve gerektiğinde profesyonel danışmanlık alarak daha iyi bir finansal gelecek için adımlar atmaları önemlidir. Bu güncellemeler, emeklilik planları yapmak isteyenler için rehber niteliğindedir.