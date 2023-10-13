Çöpe atan bin pişman olur! Herkesin evinde mutlaka var! Hurdacılar alıp servet kazanıyor: Gramı 1700 TL ediyor

Her gün kullandığınız veya kullanılmayan elektronik eşyalarınızın içinde, muhtemelen hiç düşünmediğiniz kadar değerli parçalar bulunuyor.

Altınla Dolu Eşyalar: Hangi Cihazlar Değerli Metaller İçerir?

Bilgisayarlar: Bilgisayarlar, özellikle anakartlarında altın ve diğer değerli metaller içerir. Ana kartlar, bilgisayarın işlemcisi, belleği ve diğer önemli bileşenlerini barındıran temel bir parçadır. Bu anakartlar, altın ve diğer metallerin eritilmesi için çok uygundur.

Cep Telefonları: Cep telefonları da altın ve değerli metaller içeren cihazlardır. Dokunmatik ekranlar, altın kaplamalı bağlantılar ve diğer bileşenler bu değerli metalleri içerir.