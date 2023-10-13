Çöpe atan bin pişman olur! Herkesin evinde mutlaka var! Hurdacılar alıp servet kazanıyor: Gramı 1700 TL ediyor

Her gün kullandığınız veya kullanılmayan elektronik eşyalarınızın içinde, muhtemelen hiç düşünmediğiniz kadar değerli parçalar bulunuyor.
Her gün kullandığınız veya kullanılmayan elektronik eşyalarınızın içinde, muhtemelen hiç düşünmediğiniz kadar değerli parçalar bulunuyor.
Bilgisayarlar: Bilgisayarlar, özellikle anakartlarında altın ve diğer değerli metaller içerir. Ana kartlar, bilgisayarın işlemcisi, belleği ve diğer önemli bileşenlerini barındıran temel bir parçadır. Bu anakartlar, altın ve diğer metallerin eritilmesi için çok uygundur.
Cep Telefonları: Cep telefonları da altın ve değerli metaller içeren cihazlardır. Dokunmatik ekranlar, altın kaplamalı bağlantılar ve diğer bileşenler bu değerli metalleri içerir.
Televizyonlar: Büyük ekran televizyonlar, içlerinde altın içeren elektronik kartlar içerir. Özellikle akıllı televizyonlar, bu metalleri daha fazla barındırabilir.
Beyaz Eşyalar: Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve diğer beyaz eşyalar da altın içeren parçalar içerir. Örneğin, buzdolaplarındaki soğutma sistemleri altın kaplamalı bağlantılara sahiptir.
Elektrikli Küçük Ev Aletleri: Saç kurutma makineleri, ütüler, mikrodalga fırınlar ve diğer küçük ev aletleri de içerdikleri elektronik bileşenler nedeniyle altın ve diğer değerli metalleri içerebilir.
Kumanda ve Ses Sistemleri: TV kumandaları, ses sistemleri ve diğer uzaktan kumandalar da altın kaplamalı bağlantılara sahiptir.
Altın ve diğer değerli metallerin geri dönüşümü, bir dizi önemli nedenle büyük bir öneme sahiptir:
Doğal Kaynakların Korunması: Altın madenciliği gibi metallerin çıkarılması, doğal kaynakların tükenmesine neden olabilir. Geri dönüşüm, bu değerli metallerin doğal kaynaklarını korur.
Çevre Koruma: Madencilik ve metallerin rafine edilmesi, çevreye ciddi zarar verebilir. Geri dönüşüm, çevresel etkileri azaltır ve atıkların güvenli bir şekilde bertarafını sağlar.
Ekonomik Fayda: Geri dönüşüm, ekonomiye de katkı sağlar. Değerli metallerin geri kazanılması, ekonomik açıdan faydalıdır.
Enerji Tasarrufu: Değerli metallerin madencilik ve rafine edilmesi, büyük miktarda enerji gerektirir. Geri dönüşüm, enerji tasarrufuna katkı sağlar.
Elektronik eşyalardaki altının geri kazanılma süreci şu adımları içerir:
Toplama: İlk adım, kullanılmış veya atık elektronik eşyaların toplanmasıdır. Bu, çöp sahalarından, elektronik geri dönüşüm tesislerinden veya özel toplama noktalarından olabilir.
Ayrıştırma: Toplanan eşyalar ayrıştırılır. Bu, plastik, cam ve diğer malzemelerin çıkarılmasını içerir.
Altın Çıkarma: Eşyaların içindeki altın ve diğer değerli metaller çıkarılır. Bu işlem, özel kimyasal maddeler ve proseslerle yapılır.
Rafine Edilme: Elde edilen altın ve diğer metaller rafine edilir, yani yüksek saflıkta hale getirilir.
Yeniden Kullanım: Rafine edilen altın, elektronik endüstrisi veya diğer sektörlerde yeniden kullanılabilir.
Atıkların Güvenli Bertarafı: Geri dönüşüm süreci sırasında oluşan atıklar, çevresel standartlara uygun bir şekilde bertaraf edilir. Kimyasal atıklar ve diğer tehlikeli maddeler, özel olarak tasarlanmış tesislerde güvenli bir şekilde bertaraf edilir.
Altın geri dönüşümü sadece çevresel ve ekonomik faydalar sunmaz, aynı zamanda sosyal açıdan da önemlidir:
İstihdam Olanakları: Geri dönüşüm tesisleri, birçok kişiye iş olanakları sağlar. Bu tesislerin işletilmesi ve altın çıkarma süreçleri, iş gücü talebini artırır.
Daha Fazla Bilinç: Altın geri dönüşümü, toplumun geri dönüşüm ve çevresel konulara daha fazla duyarlı olmasına katkıda bulunur. Bu, atıkların daha sorumlu bir şekilde yönetilmesini teşvik edebilir.
Sosyal Sorumluluk: Altın geri dönüşümü, şirketlerin ve bireylerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olabilir. Daha sürdürülebilir bir gelecek için adım atma çabalarını yansıtır.